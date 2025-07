' ' Stop ai viaggi della speranza solo due poli d' eccellenza al Sud' ' l' appello dell' UGL

Il documento ministeriale fotografa una situazione preoccupante: su 21 poli di eccellenza riconosciuti, tra strutture pubbliche e convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, ben 12 si trovano al Nord, 7 al Centro e soltanto 2 al Sud. Un disequilibrio che, secondo Giuliano, continua ad alimentare il fenomeno dei cosiddetti "viaggi della speranza", ovvero lo spostamento di centinaia di migliaia di pazienti meridionali verso le Regioni settentrionali, in cerca di cure specialistiche non disponibili nei loro territori di residenza. "È dovere istituzionale garantire ai cittadini assistenza adeguata su tutto il territorio nazionale ed è inammissibile che ciò non si riesca ancora ad ottenere", afferma Giuliano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

