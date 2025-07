A Vico del Gargano i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine

Vico del Gargano si prepara a celebrare la Madonna del Carmine con una serie di appuntamenti organizzati dalla Confraternita dei Carmelitani Scalzi. Questo il calendario. Dal 7 al 15 luglio Novenario con Rosario e Santa Messa alle 19.15 (a cura di Don Lazzaro Molinaro), martedì 16 luglio alle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Luglio è sinonimo di festa e devozione a Vico del Gargano, con l'atteso ritorno dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Un appuntamento che, come ogni anno, unisce profondamente la comunità e affascina i visitatori, offrendo uno spa Vai su Facebook

