Oltre 6 milioni gli italiani che convivono con patologie oculari

Milano, 15 lug. (askanews) - Oltre 6 milioni di italiani convivono con una patologia oculare e di questi un terzo affronta una riduzione della vista invalidante. È la fotografia della salute degli occhi in Italia che fa parlare di un'emergenza per ora "silenziosa", ma da non trascurare, perché se è vero che non si muore di malattie oculari, queste abbassano drasticamente la qualità di vita e inducono ad altre problematiche come depressioni e cadute che costano moltissimo al Sistema sanitario nazionale. Lo evidenziano i pazienti dell'associazione Apmo e i medici di Aimo e Siso, che promuovono una campagna itinerante per la prevenzione e il trattamento delle patologie oculari arrivata, con quella di Milano, alla sua quarta tappa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oltre 6 milioni gli italiani che convivono con patologie oculari

In questa notizia si parla di: oltre - milioni - italiani - convivono

Sicilia: stanziati oltre 26 milioni per sostenere gli studenti meritevoli - Per l’anno accademico 2024/2025, la Regione Siciliana ha stanziato un totale di 26 milioni e 669 mila euro a favore degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario.

Lady Gaga fa la storia a Rio de Janeiro con oltre 2 milioni di fan al concerto sulla spiaggia di Copacabana - Record di spettatori per uno scenografico spettacolo che rimarrà negli annali della città carioca Oltre due milioni di scatenati fan a Rio de Janeiro.

Accordo tra il Gruppo FS e il Ministero dei Trasporti greco: investimenti per oltre 360 milioni da parte del Gruppo Fs - Investimenti per oltre 400 milioni da parte della Grecia e 360 milioni da parte del Gruppo FS. Nel corso del vertice intergovernativo Italia-Grecia, svoltosi a Villa Doria Pamphilj a Roma, sul fronte ferroviario sono stati annunciati investimenti per contribuire al rilancio e potenziamento della rete ferroviaria ellenica.

Oltre 6 milioni gli italiani che convivono con patologie oculari; Incontinenza: oltre 5 milioni di italiani colpiti, ma resta un tabù. La FAIS lancia la campagna #Parliamone; Prime Day: le migliori offerte per il pet care.

Oltre 6 milioni gli italiani che convivono con patologie oculari - (askanews) – Oltre 6 milioni di italiani convivono con una patologia oculare e di questi un terzo affronta una riduzione della vista invalidante. Come scrive askanews.it

Mal di schiena: 8 milioni di italiani ne soffrono. Le nuove frontiere delle cure mininvasive - Oltre 8 milioni di italiani soffrono di mal di schiena cronico, con un impatto importante sulla qualità della vita e sui costi per il Servizio Sanitario Nazionale. Si legge su msn.com