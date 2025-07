La rinascita della Valnerina e Spoleto dopo il sisma 2016 | boom di turisti aziende digitali e oltre 300 posti di lavoro in arrivo

La bellissima e fragile Valnerina umbra, dopo l'ennesimo sisma del 2016 che tanti danni ha provocato, sta rinascendo velocemente sia sotto-forma di ricostruzione sismica - l'esempio è il duomo di San Benedetto - che di immagine acchiappaturisti amanti del buon cibo, dei grandi luoghi della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: valnerina - sisma - rinascita - spoleto

Via ultimo ponteggio dalla facciata di San Benedetto: Norcia ritrova anche il rosone; Aree interne, basta declino: il CEDRAV guida la rinascita; A Spoleto una mostra come segno di rinascita per l’Umbria.

’Segni di speranza’ a Spoleto. Le opere salvate dal sisma - Ecco la mostra “ Segni di Speranza dai luoghi del Sisma ” promossa dall’Archidiocesi di Spoleto- Riporta lanazione.it

Valnerina, comitato: «Pronti a scontro su progetto Anas. L’idea ce l’abbiamo noi» - L’Alta Valnerina rappresenta una delle aree interne dell’Umbria maggiormente colpite dalla crisi demografica, sociale ed economica, aggravata dal sisma del 2016. Secondo umbria24.it