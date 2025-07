Operata a 101 anni per una frattura al femore | Velia torna in piedi e cammina con i fisioterapisti

Lucca, 15 luglio 2025 – A 101 anni ha subito un intervento per la frattura del femore destro e, nel giro di pochi giorni, è già tornata in piedi, camminando accompagnata dai fisioterapisti. È la bella storia di Velia Bonanni, classe 1924, ricoverata lo scorso 9 luglio all’ospedale “San Luca” di Lucca e operata il giorno successivo nel reparto di Ortopedia. L’intervento, eseguito dall’équipe della struttura diretta dal dottor Giuseppe Lioci, è perfettamente riuscito e la signora Velia ha avuto un decorso post-operatorio molto buono. Nei giorni immediatamente successivi all’operazione ha mosso i primi passi in reparto, con l’aiuto dei fisioterapisti e il sorriso di chi, anche in età avanzata, non ha perso la forza d’animo e la voglia di rimettersi in gioco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

