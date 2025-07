Tempo di lettura: 2 minuti Gianluca Rotondi è il nuovo manager di Acs. La nomina è stata ufficializzata questo pomeriggio, nel corso dell’assemblea ordinaria della societĂ municipalizzata al 100 per 100 del Comune di Avellino, su indicazione del Sindaco, Laura Nargi, in qualitĂ di socio unico. Avellinese, attualmente presidente del gruppo industriale di rilievo nazionale “M.A.C.”, Rotondi vanta un curriculum di grande prestigio, con esperienze e relazioni solide, maturate in ambito nazionale ed internazionale. Privo di appartenenze politiche, insignito del primo premio di “Industria felix 2025” per la trasparenza di bilancio e l’innovazione, consulente della Decima commissione parlamentare sulla cyber security e la gestione dell’intelligenza artificiale, Rotondi è anche componente del Comitato di orientamento scientifico dell’UniversitĂ degli sudi di Salerno, FacoltĂ di Informatica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Acs, il sindaco Nargi sceglie Rotondi dopo la rinuncia di Penza