Presentata la Europa Project Week il primo Festival Italiano dei Progetti Europe

Al via il countdown per l'evento sul mondo dei progetti europei, atteso a Firenze nel marzo 2026: expoforum, talk e seminari per avvicinare l'Unione Europea ai cittadini  Roma, 15 luglio 2025 – Il mondo dei progetti europei al centro di un evento di tre giorni, con un ricco programma di esposizioni, forum, conferenze, talk e speech con personalitĂ di rilievo, per accorciare le distanze tra cittadini, istituzioni e politiche dell'UE. Stamane, nello spazio di Europa Experience – David Sassoli, location di rappresentanza del Parlamento Europeo nel cuore di Roma, ha avuto luogo la conferenza stampa di lancio di Europa Project Week – Festival Italiano dei Progetti Europei, in programma nel cuore di Firenze dal 19 al 21 marzo 2026, nella Fortezza da Basso.

Si celebra la Giornata dell'Europa: un incontro per parlare di fondi europei, progetti locali e opportunità future - In occasione della Giornata dell'Europa, venerdì 9 maggio, la Provincia di Forlì-Cesena organizza la conferenza "L'Europa nel territorio forlivese e cesenate: esperienze, successi e prospettive".

L’Europa corteggia i ricercatori con fondi e progetti, ma non convince tutti - Roma, 6 maggio 2025 – “La scienza non ha passaporto, né sesso, né etnia o partito politico”, ha spiegato Ursula von der Leyen, capo dell'esecutivo dell'UE, ma richiede molto denaro.

Il supermercato più radicale d’Europa: qui si vendono solo scarti (e si finanziano progetti umanitari) - A Copenaghen, la catena di supermercati Wefood rivoluziona il concetto di consumo, con un modello virtuoso che unisce sostenibilità ambientale, volontariato e prezzi accessibili

