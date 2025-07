Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si scontrano in tribunale per l' affido della figlia Céline Blue

L'udienza di Milano ridisegna gli equilibri familiari per CĂ©line Blue. Il tribunale concede ad Alessandro Basciano il diritto di vedere la figlia e multa Sophie. Si è tenuta questa mattina al Tribunale di Milano l'udienza per l'affido di CĂ©line Blue Basciano, figlia di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Il Giudice di famiglia ha rigettato la richiesta di affido super esclusivo avanzata da Codegoni, mantenendo l'affido condiviso tra i due genitori. Disposti inoltre tre pomeriggi a settimana per Basciano con la figlia e una multa di 2800 euro per la madre per aver violato il divieto di pubblicare contenuti sulla minore sui social. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si scontrano in tribunale per l'affido della figlia CĂ©line Blue

Nella mattina di martedì 15 luglio si è tenuta nel Tribunale di Milano l'udienza per l'affido di Céline Blue Basciano, figlia di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni Il giudice ha rigettato la richiesta di affido super esclusivo avanzata dall'influencer

