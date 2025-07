Crescere un figlio con autismo la storia di Serena | Chiedere aiuto è fondamentale ma lo Stato deve esserci

Serena, madre del Milanese, ha raccontato a Fanpage.it la sua esperienza dopo la diagnosi di autismo del figlio per rompere il silenzio che ancora circonda tante famiglie. Tra terapie, solitudine e ostacoli burocratici, lei e la sua famiglia hanno potuto contare sul prezioso aiuto di un’associazione. Forte della sua esperienza, Serena invita altri genitori a non vergognarsi di chiedere aiuto e a pretendere risposte da un sistema spesso troppo lento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: aiuto - serena - figlio - autismo

L’estate può essere una sfida per le alle persone affette da autismo? Caldo, rumori, cambiamenti nella routine… tutto questo può causare disagio, ansia o crisi. ? Guarda il video e scopri 4 semplici passi per rendere la quotidianità più serena per tuo figlio! Vai su Facebook

Benevento, autismo: pronte sei cooperative per il piano «Dopo di noi»; Giornata di consapevolezza dell’autismo, le testimonianze: “Riabilitare? Non gli individui, ma il…; Assistenza domiciliare per un bimbo disabile, l'Asl si scusa e interviene.

Crescere un figlio con autismo, la storia di Serena: “Chiedere aiuto è fondamentale, ma lo Stato deve esserci” - Forte della sua esperienza, Serena invita altri genitori a non vergognarsi di chiedere aiuto e a pretendere risposte da ... Riporta fanpage.it

Autismo. Polemica sulla ricerca di "storie positive" da raccontare in ... - In occasione della prossima Giornata dell'autismo la Rai sta cercando storie positive e di buone prassi da raccontare in programmi dedicati. disabili.com scrive