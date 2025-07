Il caso Giulia Salemi | Non lo faccio x moda chiude con oltre 100 milioni di ascolti

Si conclude, raggiungendo l’importante traguardo di oltre 100 milioni di total audience, dato aggregato tra le principali piattaforme di streaming, YouTube, Instagram e TikTok, la seconda edizione di Non lo faccio x moda, il podcast di Giulia Salemi. La seconda stagione del podcast ha visto la pubblicazione di 13 episodi tra marzo e giugno, che hanno consolidato il percorso di Giulia Salemi nel mondo del podcasting dopo il debutto della prima edizione che aveva superato i 57 milioni di total audience. Solo su YouTube, gli utenti hanno dedicato 470.000 ore di visualizzazione al canale ufficiale, con una media di oltre 835. 🔗 Leggi su Funweek.it

