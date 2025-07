Dunque Camillo Langone, nel pieno di una crisi culturale, spirituale e istituzionale, decide di invocare nientemeno che la riapertura dei manicomi. Come dire: l’umanità è troppo complessa, troppo fragile, troppo disturbata.meglio rimetterla in gabbia. Il tutto pubblicato in una rubrica chiamata: Preghiera. Forse per pregare che torni la camicia di forza? Langone non è nuovo a boutade rétro, ma stavolta ha superato se stesso: la sua è una sorta di necrologio della civiltà , condito da nostalgia istituzionalizzata per l’internamento coatto. Il problema, tuttavia, non è Langone – lui è solo il sintomo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Italia ha chiuso i manicomi senza costruire alternative dignitose