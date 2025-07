Casa Bianca e Cremlino non sono disposti a fare passi indietro sull’Ucraina Il testa a testa

La fase del riavvicinamento tra Usa e Russia promossa dal Presidente statunitense Donald Trump sembra essere un capitolo già volto alla conclusione. Dopo mesi di tentativi (infruttuosi) di cercare un'intesa con Mosca per trovare una soluzione negoziale al conflitto scoppiato nel febbraio del 2022, Washington sembra infatti decisa ad abbandonare la carota e ad impugnare il bastone. Durante un meeting con il Segretario Generale della Nato Mark Rutte, il Presidente Trump ha infatti confermato pubblicamente l'iniziativa di rifornire l'Ucraina con sistemi d'arma di produzione americana, che saranno formalmente acquistati dai Paesi europei che poi li invieranno all'Ucraina (compresi i missili contraerei Patriot che per Kyiv sono fondamentali per mantenere sicuri i propri cieli), aggiungendo che se entro cinquanta giorni il Cremlino non avesse raggiunto un accordo sulla tregua, gli Stati Uniti avrebbero imposto "tariffe secondarie" (ovvero di dazi che andrebbero a colpire Paesi terzi che mantengono rapporti commerciali Mosca, così da minare i commerci russi con il resto del mondo) al 100%.

