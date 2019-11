La Lega via Giorgetti offre un patto al Pd sul maggioritario

Puglia - dalla Lega via libera a Fitto "Ma sarebbe meglio un ricambio..." : "Queste cose le può sapere solo Matteo (Salvini, ndr) e la Meloni. Io attendo disposizioni dal mio capo". Con queste parole Massimo Casanova, europarlamentare della Lega eletto nella circoscrizione meridionale, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se ci sia davvero un accordo tra Salvini e la Meloni affinché il candidato alle prossime elezioni regionali... Segui su affaritaliani.it

Nazionale - Vialli comincia l’avventura da capo-deLegazione : “insieme a Mancini sarà come tornare giovani” : Il nuovo capo-delegazione azzurro ha espresso la propria soddisfazione per questo nuovo incarico, promettendo impegno e dedizione Primo giorno di ‘scuola’ per Gianluca Vialli, che oggi ha iniziato a ricoprire l’incarico di capo-delegazione della Nazionale Italiana. Jennifer Lorenzini/LaPresse Un ruolo importante e prestigioso, ereditato niente meno che da Gigi Riva, un predecessore illustre che lusinga eccome l’ex ...

Vialli al debutto come capodeLegazione della Nazionale : Primo giorno a Coverciano per Gianluca Vialli da capodelegazione della Nazionale già qualificata con tre turni in anticipo per gli Europei 2020. L’ex campione di Samp e Juventus ha assistito in Aula Magna, insieme al team manager, Gabriele Oriali, alla presentazione della collaborazione fra Figc e TeamSystem, neo digital premium partner degli azzurri, e alla […] L'articolo Vialli al debutto come capodelegazione della Nazionale è ...

LIVE Volley - SuperLega 2019-2020 in DIRETTA : al via la quarta giornata! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-PERUGIA 17:57 Ultimi minuti di riscaldamento, ricordiamo che tutte le partite prenderanno il via alle ore 18:00. 17:54 In questa prima fase la squadra più solida a muro è Trento con 41 stampatone, mentre le formazioni più efficaci al servizio sono Modena e Civitanova con 25 ace a testa. 17:51 Perugia non potrà permettersi passi falsi, una sconfitta ...

Wsj : “Via libera a fusione Fca-Psa. Elkann presidente - Tavares amministratore deLegato” : fusione approvata. Secondo il Wall Street Journal, Fca e Psa si uniranno in una nuova società: John Elkann sarà il presidente mentre Carlos Tavares l’amministratore delegato. Il consiglio di amministrazione di Psa ha già dato il via libera, mentre quello di Fca è previsto in serata. Psa dovrebbe avere sei posti nel consiglio di amministrazione, mentre a Fca ne andranno cinque. L'articolo Wsj: “Via libera a fusione Fca-Psa. Elkann ...

Cimitero Flaminio - contrasto a commercio abusivo - avviata demolizione strutture ilLegali : Roma – Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo XV Cassia, unitamente al personale della Polizia di Stato, Commissariato Flaminio Nuovo, hanno eseguito un serie di controlli nelle aree adiacenti il Cimitero Flaminio per contrastare i fenomeni legati al commercio abusivo, a tutela degli operatori che svolgono l’attività rispettando le regole. Con la collaborazione di personale e mezzi dell’Ama Cimiteri ...

Chef Rubio sul voto in Umbria : “Mi fanno schifo tutti : la Lega - il Pd ‘senza palle’ e i grillini ‘via col vento'” : Chef Rubio insulta Matteo Salvini dopo il voto in Umbria. E non solo lui. “Fare politica non è tifare un partito, ma comportarsi da cittadino consapevole e agire Legalmente. Mi fa schifo sia la Lega di Salvini ‘regina del nero’, sia il Pd dei ‘senza palle’, che i grillini ‘via col vento’. Quindi evitate di affiancarmi a qualsiasi squadra”. Il cuoco di Unti e bisunti se l’è presa con Israele e ...

Chef Rubio dopo Umbria "Lega di Salvini mi fa schifo"/ "Pd senza palle e M5s via..." : Chef Rubio dopo Elezioni Regionali in Umbria: "Lega di Salvini mi fa schifo". Nel mirino anche gli altri partiti: "Pd senza palle e M5s via col vento".

LIVE Volley - risultati SuperLega oggi in DIRETTA : vincono Perugia - Trento e Civitanova - Milano spazzata via! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata 20:03 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le tante emozioni della seconda giornata di Superlega e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:01 In testa alla classifica troviamo Civitanova con nove punti ed una partita in più, Modena, Trento e Milano (una partita in più) si trovano in seconda piazza, Perugia, nonostante abbia disputato già tre ...

LIVE Volley - risultati SuperLega oggi in DIRETTA : vincono Perugia - Trento e Civitanova - Milano spazzata via! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata 19:30 Milano-Civitanova 20-25: ci si aspettava tanto da questo match, ma purtroppo così non è stato, Juantorena e compagni salgono in vetta alla classifica in solitaria (una partita in più). 19:29 Perugia-VERONA 25-18: la Sir torna alla vittoria, ottima reazione dei Black Davils. 19:28 Milano-Civitanova 16-22: i Campioni d’Italia volano spediti verso la ...

LIVE Volley - risultati SuperLega oggi in DIRETTA : al via la seconda giornata - occhi puntati su Perugia - Civitanova e Milano! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata 17:54 A rendere ancora più complesso il compito di Civitanova ci pensano le assenze dei due palleggiatori: Bruno è ai box per infortunio, D’ Hults sarà invece assente per lutto. La regia dei campioni d’Italia sarà nelle mani del diciannovenne Gonzi, al debutto in Superlega. 17:51 Infine Ravenna e Padova non dovrebbero avere problemi contro Sora e ...

Silvia Toffanin - Ilary Blasi le scrive : lo speciale Legame tra le due donne : Ilary Blasi scrive a Silvia Toffanin: lo speciale legame che unisce le due conduttrici. Tutto iniziò a Passaparola. La moglie di Totti: “Prima Letterine e poi…” Poche ore fa, più precisamente ieri 26 ottobre 2019, Silvia Toffanin ha tagliato il traguardo dei 40 anni. Tanti i messaggi di auguri fatti pervenire all’indirizzo della conduttrice di […] L'articolo Silvia Toffanin, Ilary Blasi le scrive: lo speciale legame ...

L'idea di Roberto Saviano per salvare Roma? Legalizzare le droghe leggere : La politica dovrebbe Legalizzare le droghe leggere. Questa la proposta di Roberto Saviano contro la criminalità, che andrebbe combattuta anche imponendo "il tema del dibattito pubblico" e costringendo "ad affrontare i nodi del riciclaggio e dell'investimento mafioso che distruggono ogni libera iniziativa". La soluzione migliore, a suo giudizio, sarebbe molto precisa e chiara: "Sottrarre questo mercato immenso al crimine è l'unico modo per ...

Volley - SuperLega 2019 : seconda giornata. Modena domina il derby della Via Emilia e sbanca Piacenza 3-0 : La Leo Shoes Modena si conferma regina della Via Emilia e travolge con un secco 3-0 esterno la Gas Sales Piacenza competitiva solo nel primo set. Proprio il finale del primo parziale, con Modena che rimonta da 17-22 fino ad imporsi 26-24, grazie ai servizi micidiali di Mazzone, Zaytsev e Bednorz. Superato questo ostacolo durissimo, Modena ha preso in mano le redini del gioco e è andata in modalità “pilota automatico”, mettendo in ...