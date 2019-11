Infrastrutture | Mattarella | ‘occasione per nuove opportunità e investimenti’**

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Pescara, 15 nov. (Adnkronos) – “Le reti, elettriche, informatiche, ferroviarie e autostradali, sostengono la crescita, dischiudonoe attraggono investimenti. L’elettrodotto Montenegro-Italia si inserisce pienamente in questo quadro, favorendo la partecipazione dei Paesi dei Balcani occidentali alle strategie europee e il progressivo allineamento da parte loro agli standard comunitari anche in ambito energetico e climatico, promuovendo scambi di elettricità proveniente da fonti rinnovabili”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo, presso la sottostazione Terna di Cepagatti, in provincia di Pescara, all’inaugurazione dell’infrastruttura di interconnessione Italia-Montenegro.L'articolo, ‘occasione pere investimenti’** sembra essere ...

TerenzioRucci : Occorrono coraggio, visione e competenze per raccogliere la sfida del nostro tempo. Il Presidente della Repubblic… - canaleenergia : RT @e7settimanaleQE: Il capo dello Stato Sergio #Mattarella 'Avvicinare sempre di più amici Paesi Balcani a casa europea è obiettivo cui Re… - e7settimanaleQE : Il capo dello Stato Sergio #Mattarella 'Avvicinare sempre di più amici Paesi Balcani a casa europea è obiettivo cui… -