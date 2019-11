Ex Ilva | governo deposita ricorso urgente contro la decisione di Arcelor Mittal di

Ex Ilva - tra governo e Arcelor Mittal finisce a stracci (e carte bollate) : Aperta una inchiesta dopo il diritto di recesso esercitato dalla multinazionale franco-indiana che ha annunciato il...

Ilva - Mittal comunica sospensione al governo. Patuanelli : “Azienda ha vietato ispezioni ai commissari”. Procura di Milano apre inchiesta : ArcelorMittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato a governo e prefettura di Taranto il piano di “sospensione” dell’attività dell’ex Ilva e delle centrali elettriche. La sospensione avverrà “con le modalità atte a preservare l’integrità degli impianti”. La comunicazione, inviata anche agli enti locali, è firmata dal gestore dello stabilimento, Stefan Michel R. Van Campe. Intanto, il ministro dello Sviluppo ...

Ora Arcelor spegne tutta l’Ilva. Il governo va alla guerra legale : Ricorso urgente al Tribunale di Milano per bloccare lo stop degli altiforni ed il recesso. Tra un mese chiuso il primo impianto. Sindacati in rivolta. Orlando (Pd): un attacco al Paese

Giustizia - Ilva e manovra : una giornata da fumata nera per il governo : A palazzo Chigi è sera quando Giuseppe Conte invoca lo “spirito di squadra” intorno a un tavolo super affollato. Sono seduti una ventina tra ministri e sottosegretari, ma nella stanza che ospita il vertice di maggioranza sulla manovra i partecipanti arrivano a sessanta. Passa poco più di mezz’ora e Luigi Di Maio, da Washington, accende la miccia dello scontro con i renziani: “Leggo che una forza di governo ...

Ex Ilva : Orlando - ‘governo fermi spegnimento impianti - da Mittal attacco a Paese’ : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Il governo deve impedire lo spegnimento degli impianti di Ilva. Si tratta di un tentativo di ArcelorMittal di distruggere la capacità produttiva dello stabilimento per rafforzare la propria posizione di mercato eliminando quote di produzione. è un attacco al Paese”. Lo scrive in un tweet il dem, Andrea Orlando. L'articolo Ex Ilva: Orlando, ‘governo fermi spegnimento impianti, da Mittal attacco ...

Ex Ilva - altro schiaffo di ArcelorMittal al governo : altiforni spenti già a gennaio : Arcelor Mittal insiste nel suo disimpegno da Taranto e ha comunicato ai sindacati il piano di fermata degli impianti del siderurgico. L’ad Lucia Morselli ha incontrato i sindacati e comunicato un piano di chiusure degli impianti. Si parte con l’altoforno 2 il 13 dicembre, l’altoforno 4 il 30 dicembr

Viaggio nella crisi dei 5 Stelle Non solo Ilva. E il governo rischia : L'ultimo, disperato, tentativo di trovare una mediazione sull'ex Ilva di Taranto tra il premier Giuseppe Conte - pressato da Partito Democratico e Italia Viva - e Luigi Di Maio - sotto attacco dall'ala dura del Movimento 5 Stelle guidata da Barbara Lezzi - è quello dello scudo penale a tempo, ipotesi alla quale una fetta di senatori grillini ha aperto ma solo a... Segui su affaritaliani.it

Ex Ilva - malumori dei parlamentari M5s per la linea Di Maio : “La battaglia contro l’immunità la facciamo - ma il governo non cada su questo” : L’umore è quello della rassegnazione mista a smarrimento. La crisi sul capitolo Ilva per il Movimento 5 stelle è molto più in un dossier sul tavolo da risolvere il prima possibile per salvare indotto e lavoratori. È l’ennesima prova di tenuta di un gruppo che da mesi ormai fatica a riconoscersi nel suo leader e che, nei fatti, non lo segue più. Anche per questo le parole di Luigi Di Maio, al termine delle riunioni dei parlamentari M5s di Camera ...

Ilva - "respinta la provocazione di Renzi". M5s vota no allo scudo penale - fronda interna : il governo traballa : L'Ilva continua a spaccare la maggioranza. La commissione Bilancio della Camera ha dichiarato inammissibili "per estraneità alla materia" gli emendamenti di Italia Viva e Forza Italia al Dl Fisco per ripristinare lo scudo penale per Arcelor Mittal e provare a sbloccare l'impasse sullo stabilimento s