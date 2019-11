Cuneo Nel 2020 due eventi di livello assoluto allo Stadio del Nuoto

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : quarta giornata. Chieri batte Cuneo nell’anticipo - Grobelna sugli scudi : Chieri ha sconfitto Cuneo per 3-1 (23-25; 25-12; 25-23; 25-23) nell’anticipo della quinta giornata della Serie A1 2019-2020 di Volley femminile, il derby piemontese ha sorriso alla Fenera che infila la terza vittoria in campionato e si issa al quarto posto in classifica con nove punti all’attivo mentre la Bosca San Bernardo incappa nel terzo ko stagionale e rimane al nono posto con 6 punti. Chieri ha fatto la differenza a suon di ...

Manovra nel caos : scontro tra M5S e Pd su taglio Cuneo e Quota 100.? Tre miliardi in più di coperture. Cdm slitta a domani : A un passo dal traguardo, tutto rischia di saltare. Uno scontro durissimo tra Pd e M5s, con Iv pronta a metterci il carico, fa tornare in bilico la «quasi intesa» sulla legge di bilancio...

Cuneo fiscale - nel 2020 il taglio porterà 500 euro in più in busta paga : 40 euro al mese. “Dal 2021 impegno a raddoppiare” : Il taglio del Cuneo fiscale previsto dalla Nota di aggiornamento Def a partire dal prossimo anno porterà, viste le scarse risorse a disposizione, un aumento in busta paga limitato a 500 euro all’anno. Circa 40 euro su base mensile. La misura riguarderà chi ha un reddito annuo sotto i 26mila euro lordi, dunque i circa 11 milioni di beneficiari del bonus di 80 euro introdotto dal governo Renzi. Il calcolo, fatto questa mattina su Rai 3 dal vice ...

Stop Iva o taglio del Cuneo fiscale. Nella manovra c'è un buco da 5 miliardi : Quando poco prima delle dieci di domenica sera si sono aperte le porte di palazzo Chigi per il vertice di emergenza sulla manovra voluto dal premier Conte, Roberto Gualtieri si è presentato con numeri inequivocabili: all’appello mancano 5 miliardi. Tutto quello che si poteva mettere insieme sul fronte delle coperture, compresa una maxi-flessibilità da parte di Bruxelles, non basta. È in questo punto che va ...