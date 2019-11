Stende Thiem ed entra nella storia | Berrettini è il primo italiano a vincere un match

Fonte : sportfair

(Di giovedì 14 novembre 2019) Nonostante la certezza dell’eliminazione,si toglie lo sfizio di batterediventando così ilunalle ATP Finals Matteodel tennis, l’azzurro infattiDominicnel terzo e ultimodel Gruppo Borg e diventa ilazzurro auna partita alle ATP Finals. AFP/LaPresse Un successo voluto e meritato per il numero 8 del mondo, che non lascia scampo al proprio avversario, superandolo con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-3 in un’ora e 16 minuti. L’austriaco stacca comunque il pass per la semifinale vincendo il proprio raggruppamento, masi toglie comunque la soddisfazione di portare a casa una vittoria e un record storico, bagnando come meglio non potrebbe questa sua prima partecipazione alle ATP Finals. Stasera scendono in campo Novak Djokovic e ...

