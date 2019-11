SNPA presenta il progetto di citizen science CleanAir@School per monitorare il biossido

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) Attività di educazione ambientale e diin 82 scuole primarie e secondarie distribuite in 32 comuni dell’intero territorio nazionale, con inizio il 20 novembre prossimo, che riguarderanno il monitoraggio deldi azoto (NO2), uno degli inquinanti principali delle aree urbane, determinato in larga misura dal traffico autoveicolare. E’ ildi, volto a sensibilizzare e formare i cittadini, attraverso il ruolo di “scientist”, sulle problematiche dell’inquinamento atmosferico e della qualità dell’aria e sulle modalità di monitoraggio, facendoli partecipare a fianco di tecnici esperti, lanciato oggi dall’Ispra, che ne ha il coordinamento in Italia, insieme a 15 Agenzie del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (). Nato da un’iniziativa promossa nel 2018 dall’Agenzia Europea per l’Ambiente, il...