L'oroscopo di domani 14 novembre e classifica : stelle favorevoli per Bilancia e Sagittario : L'oroscopo di domani, giovedì 14 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata aspettarsi. Siamo in un periodo di Luna Calante che dona spirito di iniziativa e tanta energia psicofisica. In questo particolare momento non si esclude la voglia di adoperare cambiamenti sia interiori che esteriori. In questo giovedì, il cielo astrale di ciascun segno ha molto da dire. Le stelle saranno favorevoli per i Bilancia e i Sagittario. Approfondiamo ...

Oroscopo settimanale dal 9 al 15 dicembre : Sagittario rivoluzionario - Scorpione galante : Nella settimana dal 9 al 15 dicembre 2019 troveremo la Luna transitare dal Toro, dove staziona Urano, al segno del Cancro, dove vi è il Nodo Lunare mentre Giove, Venere, Saturno e Plutone saranno sui gradi del Capricorno. Mercurio si sposterà dal segno dello Scorpione, dove c'è Marte, sino al successivo Sagittario facendo compagnia a Giove. Previsioni zodiacali favorevoli per Sagittario e Pesci, meno rosee invece per Acquario e Ariete. Ariete ...

Oroscopo - previsioni del 13 novembre : Toro rilassato - Sagittario frenetico : L'Oroscopo di mercoledì 13 novembre prevede molti avvenimenti inaspettati, soprattutto per i segni zodiacali come l'Acquario e lo Scorpione, mentre saranno in arrivo alcuni pensieri negativi per il Cancro e la Vergine, che porteranno diversi cambiamenti. Di seguito il dettaglio delle previsioni astrali di tutti i segni....Continua a leggere

Oroscopo 5 dicembre : Sagittario attivo - Gemelli accondiscendente : La giornata di giovedì 5 dicembre il Toro e lo Scorpione vivranno una fase di romanticismo e di innamoramento decisamente piacevole, una fase che migliorerà sia l'intesa che la stabilità di coppia. Molto relax per i nati sotto il segno del Cancro e del Leone, i quali troveranno un'oasi felice a casa propria e in compagnia dei familiari. Il Capricorno potrà vivere degli incontri originali e del tutto emozionanti. A seguire, le previsioni degli ...

L'oroscopo di martedì 12 novembre : Saturno in quadratura a Sagittario - Cancro romantico : Durante la giornata di martedì 12 novembre, i nativi Gemelli terranno un temperamento piuttosto affettivo nei confronti del partner, complice gli influssi planetari di Giove e Venere nel segno del Sagittario, mentre si prevedono possibili nuove conquiste per i nativi Scorpione. Capricorno presterà molta attenzione sul posto di lavoro e sarà pieno di energie grazie al passaggio di Marte, mentre per Pesci sarà una giornata tra alti e bassi per ...

L'oroscopo di domani 12 novembre : Gemelli riflessivo - successi per Sagittario : L'oroscopo del giorno 12 novembre prevede una fase di riflessione per Gemelli, mentre il Sagittario sarà tra i segni favoriti del periodo. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: tenderete ad allontanare le persone che portano delle difficoltà nella vostra vita. Gli astri favoriranno i nuovi incontri. Nell'ultimo periodo avreste potuto aver avvertito qualche problema fisico, ma ora sarà ...

Oroscopo 29 novembre : Scorpione irritato - Sagittario perplesso : Nella giornata di venerdì 29 novembre i segni zodiacali di terra, senza alcuna eccezione, saranno quelli che avranno molta positività e dunque saranno pronti ad affrontare la giornata lavorativa con serenità ed efficienza, oltre al divertimento e al relax che li attende in serata. I segni di acqua, in particolare i Pesci e lo Scorpione, saranno invece decisamente giù di corda e oppressi da alcune decisioni da prendere il prima possibile. A ...

Oroscopo 11 novembre : Vergine tenace - piccole rinunce per Sagittario : L'Oroscopo dell'11 novembre rivela cosa aspettarsi in questa giornata di inizio settimana. Coloro che appartengono al segno del Leone devono concentrarsi di più sull'amore; le persone dei Pesci, invece, devono schiarirsi le idee e incrementare le entrate. Nel dettaglio, le accurate previsioni degli astri della giornata di lunedì per i dodici segni dello Zodiaco. L'Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – In questo inizio settimana non ...

Previsioni astrologiche 11 novembre : Toro volitivo - Sagittario perplesso : Lunedì 11 novembre 2019 troveremo la Luna ed Urano stazionare in Toro mentre Plutone e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno. Giove e Venere permarranno sui gradi del Sagittario come Mercurio ed il Sole nel segno dello Scorpione e Nettuno nei Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. Previsioni zodiacali favorevoli per Toro e Capricorno, meno rosee invece per Vergine e Cancro. Ariete nervoso Ariete: bizzosi. La settimana in ...

L'oroscopo di domani 10 novembre : Sagittario sensibile - Cancro malinconico : L'oroscopo di domenica elargisce sensazioni molto positive grazie alla posizione favorevole di Giove e Venere che dal Sagittario sprigionano energia positiva e garantiscono benessere anche ad Ariete, Acquario, Bilancia e Leone. Molto affascinanti e seducenti anche Scorpione, Bilancia, Cancro e Pesci, che potranno aprirsi alle opportunità amorose. L'oroscopo della fortuna, 10 novembre Ariete: utilizzate tutto il fascino di cui disponete per ...

L'oroscopo del giorno 11 novembre con stelline - 2^ sestina : ottimo lunedì per Sagittario : L'oroscopo del giorno 11 novembre 2019 porta in primo piano le previsioni e l'Astrologia relativa alla giornata di lunedì. A tenere banco, come al solito, l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con l'amore e il lavoro. Diciamo subito che ad essere messi sotto la nostra "lente astrale" i sei segni dello zodiaco rientranti nella seconda tranche, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. ...

Previsioni astrologiche 10 novembre : relax per Sagittario - Leone cauto : Domenica 10 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna stazionare nel segno dell'Ariete, mentre Mercurio e il Sole transiteranno in Scorpione. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia, così come Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, mentre Giove sarà sui gradi del Sagittario. Infine Urano stazionerà in Toro, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Previsioni zodiacali favorevoli per Acquario e Bilancia, meno ...

Oroscopo del giorno 9 novembre da Bilancia a Pesci : ottimo inizio weekend per Sagittario : L'Oroscopo del giorno di sabato 9 novembre 2019 è pronto a dare conto a voi lettori sul probabile andamento riservato dall'Astrologia al primo giorno di weekend. Dunque, focus sui comparti amore e lavoro nel frangente sotto la positiva protezione della Luna, attualmente posizionata nel comparto dell'Ariete. Intanto, prima di iniziare a dare qualche anticipo sulla giornata in esame ricordiamo che il periodo sotto osservazione, come da titolo, ...

L'oroscopo di venerdì 8 novembre : Giove in quadratura a Sagittario - Pesci allegro : Durante la giornata di venerdì 8 novembre, il Sole in opposizione al segno dello Scorpione, influenzerà i nativi Toro, che nel raggiungere i loro obiettivi, dovranno tenere conto di alcune variabili, mentre Leone si preoccuperà in primo luogo della propria relazione sentimentale. i nativi Sagittario saranno ancora sotto gli influssi del pianeta Giove, e avranno voglia di nuove esperienze, mentre Acquario farebbe meglio a chiarire alla svelta ...