Rivolta fiscale in gestazione

Taglio a cuneo fiscale - frontalieri in Rivolta : "Così perdiamo 960 euro" : Fabrizio Tenerelli L'ipotesi di abolire il bonus Renzi per restituire al lavoratore 1.500 euro sotto forma di detrazioni contributive, spaventa i frontalieri, visto che i contributi vengono versati direttamente a Francia o Principato di Monaco I frontalieri italiani che lavorano al confine italo francese di Ventimiglia, in provincia di Imperia, sono in rivolta, dopo l’annunciato Taglio al cuneo fiscale da parte del governo, che nella ...