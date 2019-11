Processo Cucchi | la sentenza per i medici imputati | quattro prescritti e un assolto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) Il reato è prescritto. Lo si sapeva da tempo, da quando, a un soffio dal riconoscimento del troppo tempo trascorso, la Cassazione aveva annullato ladi assoluzioni dei cinquedell’ospedale romano Pertini accusati dell’omicidio colposo di Stefano. I giudici hanno emessosentenze di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione e una di assoluzione.erano il primario del Reparto dina protetta Aldo Fierro, e altri, Stefania Corbi, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo. Nei loro confronti il pg Mario Remus aveva chiesto di non doversi procedere per prescrizione del reato di omicidio colposo. Durante la requisitoria il sostituto procuratore generale aveva detto che per salvaresarebbe bastata “un po’ di umanità”. Un epilogo che è’ “una sconfitta per la giustizia” ...

