Ilva | gli indiani fermano gli impianti del siderurgico dal 13 dicembre

Ilva - venerdì incontro Arcelor-sindacati. Rossi scrive all’Ue : “Riduca l’acciaio importato senza dazi e incentivi gli investimenti innovativi” : Oggi il presidio dell’indotto dell’ex Ilva davanti al ministero dello Sviluppo economico a Roma, con una rappresentanza degli enti locali. venerdì un nuovo incontro tra l’ad di ArcelorMittal Lucia Morselli e i segretari generali dei sindacati metalmeccanici Fiom, Fim e Uilm. Intanto, il presidente di Federacciai Alessandro Banzato intervistato dal Corriere sembra aprire uno spiraglio sulla possibilità di una cordata italiana ...

Ex Ilva - malumori dei parlamentari M5s per la linea Di Maio : “La battaglia contro l’immunità la facciamo - ma il governo non cada su questo” : L’umore è quello della rassegnazione mista a smarrimento. La crisi sul capitolo Ilva per il Movimento 5 stelle è molto più in un dossier sul tavolo da risolvere il prima possibile per salvare indotto e lavoratori. È l’ennesima prova di tenuta di un gruppo che da mesi ormai fatica a riconoscersi nel suo leader e che, nei fatti, non lo segue più. Anche per questo le parole di Luigi Di Maio, al termine delle riunioni dei parlamentari M5s di Camera ...

Sondaggi elettorali Euromedia : l’opinione degli italiani sul destino dell’ex Ilva : Sondaggi elettorali Euromedia: l’opinione degli italiani sul destino dell’ex Ilva L’ex Ilva e le altre crisi aziendali sul tavolo del governo sono state al centro degli ultimi Sondaggi elettorali realizzati da Euromedia per Porta a Porta. Iniziamo dall’acciaieria di Taranto. Agli intervistati, Euromedia ha chiesto qual è la soluzione migliore per l’ex Ilva. Per il 23,3% andrebbe chiusa e dopo risanata l’area per ...

Crisi dell'ex Ilva - azienda dell'indotto non paga gli stipendi : Iniziano a registrarsi le prime ripercussioni sulle aziende dell'indotto siderurgico dopo la decisione di Arcerlor Mittal di recedere dal contratto di fitto dello stabilimento di Taranto, il più grande d'Europa. Una ditta che opera nel sistema degli appalti ex Ilva ha annunciato l'impossibilità di continuare a pagare gli stipendi ai suoi dipendenti. “Siamo spiacenti comunicare che la scrivente azienda allo stato è impossibilitata ad erogare in ...

Ex Ilva - stop agli emendamenti che reintroducono lo scudo penale : Respinti perché inammissibili «per estraneità di materia». L’ha sancito la presidenza della Commissione Finanze

Sondaggi : la Lega continua a crescere - scendono i 5 Stelle. Ma 45% degli elettori è fiducioso su Ilva : La Lega nell’ultimo mese non ha smesso di crescere e questa questa settimana ha raggiunto il 32,6% (rispetto al 32% di una settimana fa), portando il centrodestra (contando il 9,6% di Fratelli d’Italia, il 7,3% di Forza Italia e poco meno dell’1% di Toti) ad oltre il 50% dei consensi. A misurarli è un nuovo Sondaggio elaborato dall’Istituto Ixè per Rai 3 – Cartabianca, secondo cui anche il Pd sale e negli ultimi sette ...

Ex Ilva : Provenzano - ‘Incentivi a porto Taranto - Mittal non faccia battaglia a Stato’ (2) : (Adnkronos) – Per quanto riguarda il deposito da parte di ArcelorMittal dell’atto di recesso, Provenzano sottolinea: “sconsiglierei all’azienda di ridurre i rapporti con lo Stato italiano a una vicenda giudiziaria. Lo dico alla luce della presenza di Arcelor a Genova e Novi Ligure. Io sono a Bruxelles, ho parlato di Ilva anche con il vicepresidente della commissione Timmermans. Penso sia interesse dell’azienda ...

Ex Ilva : Provenzano - ‘Incentivi a porto Taranto - Mittal non faccia battaglia a Stato’ : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “L’ex Ilva non è solo Taranto ma riguarda l’Italia. Tutta la filiera dell’acciaio, gli stabilimenti di Novi Ligure e di Genova. E Taranto non è solo l’Ilva. Dobbiamo accelerare gli interventi già previsti e finanziati per lo sviluppo della città: le bonifiche, le misure per il quartiere Tamburi, il rilancio del porto velocizzando lo status di zona economica speciale che stabilisce ...

Stefano Fassina sull'Ex Ilva : "Sbagliato ripristinare lo scudo penale". Perché ha ragione Vittorio Feltri : Su Libero ne ha scritto più volte negli ultimi giorni Vittorio Feltri. Di cosa? Presto detto: del retaggio comunista, del pregiudizio contro gli imprenditori che è certamente tra le cause di quanto sta accadendo all'Ex Ilva, con la grande fuga di Arcelor Mittal dalle follie del governo e, in partico

Ex Ilva : Migliore - ‘su scudo troveremo accordo maggioranza’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Se per Arcelor Mittal è una scusa quella dello scudo penale? Secondo me sì, perché in realtà quello che stanno proponendo è la riduzione di cinquemila persone. Reintroducendo lo scudo penale gli togliamo tutti gli alibi”. Così Gennaro Migliore, deputato di Italia Viva e tra i firmatari dell’emendamento per ripristinare lo scudo penale per ArcelorMittal, oggi al programma di Rai Radio1 ...