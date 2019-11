Diabete | perché è fondamentale misurare spesso la pressione sanguigna e la glicemia

Diabete - perché la donna rischia di più : In Italia sono poco meno di 5 milioni le persone che soffrono di Diabete, ma il problema è che quasi un milione di individui non sa di avere i valori della glicemia superiori ai limiti considerati accettabili. Il Diabete, infatti, spesso non dà sintomi, oppure lancia dei segnali che possono essere colti con specifici controlli, come appunto gli esami del sangue o delle urine. Eppure riconoscerlo per tempo è fondamentale, soprattutto per le ...