Bollette a 28 giorni | diffida Federconsumatori agli operatori per i giorni

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 14 novembre 2019)a 28per iAbbiamo spesso parlato della questione dei rimborsi relative allea 28fatturate dai principalitelefonici (leggi qui e qui per saperne di più), pratica poi considerata non lecita e per la quale Agcom, Tar e Consiglio di Stato hanno deciso per il rimborso automatico ai clienti che hanno dovuto pagare leogni 28. Rimborso automatico che però si è trasformato in un’autentica odissea per gli utenti e mentre alcune compagnie hanno messo a disposizione dei propri clienti le modalità per richiedere gli auspicati i rimborsi, altricontinuano a fare orecchie da mercante. Da qui, visto che di tempo ne è passato e tanto, ladi, esplicitata in un apposito comunicato.a 28le ...

