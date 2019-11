App del demonio o strumento divino? Le due diverse facce di Google Family Link

Pista lunga – Scatta la Coppa del Mondo 2019 - domani a Minsk la prima tAppa : l’Italia si candida ad un ruolo da protagonista : domani in Bielorussia parte il primo appuntamento del circuito internazionale, con l’Italia del d.t. Marchetto in prima fila: fari puntati su Lollobrigida e Giovannini Si parte! Scatta domani a Minsk, in Bielorussia, la prima tappa stagionale di Coppa del Mondo di Pista lunga con la Nazionale italiana del d.t. Maurizio Marchetto pronta a giocare le proprie carte nell’appuntamento d’esordio di questa annata. Otto gli ...

Tangenti Lombardia - tutte le tAppe dell’inchiesta "Mensa dei poveri" : Un presunto sistema di Tangenti in Lombardia, fatto di appalti, nomine pilotate, corruzione, truffe e finanziamenti illeciti, che coinvolge imprenditori e politici (VIDEO): è questo il cuore della maxi-inchiesta denominata “Mensa dei poveri”, che il 7 maggio 2019 ha portato a 43 misure cautelari eseguite - tra gli altri - nei confronti dell'ex coordinatore di Forza Italia a Varese Nino Caianiello, del consigliere lombardo azzurro Fabio ...

Freddie Mercury - ecco il FreddieMeter. Cos'è e come funziona l'App che misura il Mercury Factor della voce : Se Freddie Mercury avesse un erede ce lo siamo chiesti prima o poi tutti. Capita di vederci qualcosa in altri (il Mika di Grace Kelly? il Justin Hawkins dei Darkness in I Believe in a Thing Called Love?), ma nulla sembra comparabile. Esisterà mai un'altra voce così in natura? Da questa domanda nasce il gioco e il contest del FreddieMeter, prossimo chiodo fisso dei fan dei Queen e di chiunque adori svagarsi con il karaoke, per non ...

Ancelotti - strAppo difficile da ricucire! Non sarà il tecnico del Napoli il prossimo anno… : Tuttosport si interroga sul futuro di Carlo Ancelotti che potrebbe anche essere al Milan Tuttosport si interroga sul futuro di Carlo Ancelotti che potrebbe anche essere al Milan. Il quotidiano, scrive che l’allenatore di certo non resterà sulla panchina del Napoli, in seguito a quanto successo nelle ultime settimane, che ha incrinato il rapporto con De Laurentiis e “sarebbe già un successo arrivare a fine ...

Nella notte giApponese il misterioso rito imperiale del Daijosai : Si tiene oggi il più suggestivo e controverso rito di ascesa al Trono del Crisantemo dell'imperatore del Giappone Naruhito: il misterioso "Daijosai", nel quale il Tenno entra in contatto diretto con la sua antenata, la dea del sole Amaterasu-O-Mikami, e quindi è in qualche modo connesso a una discendenza divina della Famiglia imperiale. Il rito shintoista ha luogo Nella notte giapponese tra oggi e fino alle prime ore di domattina. L'Imperatore ...

Massimo Pericolo - il rApper che canta la deliberata rinuncia ai diritti civili e guida la disperazione di una generazione : all’Alcatraz il concerto è esplosivo : Il rap è megafono generazionale. Il genere che viene dalla strada, per antonomasia. Nonostante sia ormai uno stereotipo ampiamente superato quello che vuole l’hip hop come espressione strettamente legata a una ribellione che viene dal basso, e nonostante 45 anni di questa cultura ne abbiano stravolto i canoni, esiste sempre un denominatore comune importante: il rap è un megafono generazionale, soprattutto giovanile. In particolare, il genere in ...

Matera - inaugurata la nuova stazione centrale delle Ferrovie Appulo Lucane : Martedì, 13 novembre, a Matera è stata inaugurata la nuova stazione centrale delle Ferrovie Appule Lucane, progettata dall'archistar Stefano Boeri. La nuova stazione, situata in Piazza della Visitazione, nel suo stile unisce la città vecchia, la città costruita nel dopoguerra e quella contemporanea....Continua a leggere

Junior Cally ed Emma Muscat in Sigarette Rmx : il featuring anticipa il libro autobiografico del rApper : Junior Cally ed Emma Muscat in Sigarette Rmx, il brano è disponibile da oggi in radio e negli store digitali. Ha debuttato alla posizione numero 1 della classifica degli album più venduti in Italia con Ricercato (Epic/Sony Music) e ora Junior Cally torna con una nuova versione del suo ultimo singolo. Sigarette Rmx è disponibile da oggi, giovedì 14 novembre, insieme a Emma Muscat, cantautrice e pianista nota al pubblico grazie alla ...

Facebook - risolto il bug dell’App che su iOS attivava la fotocamera senza permesso : Con la distribuzione di un aggiornamento per la sua app mobile per Apple iOS, Facebook ha messo la parola fine al “caso” nato attorno a un bug scoperto pochi giorni fa da un utente che lo ha poi reso noto tramite un post su Twitter. Avviata l’app e iniziato a scorrere i propri feed, questa attivava effettivamente la fotocamera in background, senza esplicito permesso dell’utente. Un comportamento che non aveva mancato di ...

Incidenti auto - la mAppa delle strade più pericolose : Un report Aci indica le strade italiane con più Incidenti. In autostrada, se da una parte il numero di Incidenti rimane...

“Quei bambini…”. Alessandra Mastronardi torna in tv e scendono le lacrime. Il gesto dell’attrice è da Applausi : Il 5 settembre l’attrice e madrina della 76° Mostra d’Arte cinematografica di Venezia, Alessandra Mastronardi è stata nominata dal Presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo nuova Goodwill Ambassador dell’Unicef. Questa la motivazione letta nel corso della cerimonia: “Nell’anno in cui si celebrano i 30 anni dell’approvazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza da parte dell’Assemblea delle Nazioni Unite, perché ...

La mAppa delle strade più pericolose d'Italia dalla A24 a Reggio alla tangenziale di Milano : Settantasei incidenti su 100 avvengono nei centri abitati, 6 in autostrada e 18 su strade extraurbane; nel 2018 in autostrada è stabile il numero di incidenti ma aumenta il numero di morti (a causa dell'incidente del Ponte Morandi), sulle strade extraurbane aumentano gli incidenti ma rimane sostanzialmente stabile il numero di morti (+4% e -0,7%), nei centri abitati diminuiscono sia incidenti che morti (-2,7% e -4,2%), soprattutto nei piccoli ...

Metà dell'Olanda è strAppata all'acqua. Più genio e meno Greta : Roma. La leggenda racconta del ragazzino olandese che un pomeriggio, passeggiando lungo una diga, si accorse che da un buco usciva dell’acqua. Lo tappò col dito, aspettando che qualcuno accorresse al suo richiamo. La mattina dopo il ragazzo fu trovato morto, ma il dito impediva ancora all’acqua di i

Red Bull Factions 2019 : prosegue la strada verso la finale del torneo di League of Legends più Appassionante d'Italia : prosegue la strada verso la finale del Red Bull Factions, il torneo di League of Legends tra fazioni targato Red Bull. Il 7 novembre è infatti iniziata la fase The Tower, la novità di questa quarta edizione che vedrà i team qualificati e le wild card impegnati per le prossime quattro settimane. Vediamo di seguito tutti i dettagli con il comunicato ufficiale: Leggi altro...