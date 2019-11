Venezia | inondazione devastante | si teme per la basilica di San Marco Già due morti

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Una mareasta inondando: 187 centimetri di acqua hanno invaso calli, piazze, locali: è il dato più alto mai registrato dal 1966 quando arrivò a 190 centimetri e si attende con grande preoccupazione un'altra marea, intorno alle 10,20 di questa mattina 13 novembre. Intanto sale a du

TuttoQuaNews : RT @Libero_official: +++ Ore d'ansia per Venezia, si temono gravissimi danni per la basilica di San Marco. Già due morti. Alle 10.20 attesa… - francang1950 : RT @Libero_official: +++ Ore d'ansia per Venezia, si temono gravissimi danni per la basilica di San Marco. Già due morti. Alle 10.20 attesa… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: +++ Ore d'ansia per Venezia, si temono gravissimi danni per la basilica di San Marco. Già due morti. Alle 10.20 attesa… -