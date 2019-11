Sacchi | “Lozano esploderà | anche Van Basten e Platini hanno fatto fatica al primo anno”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 13 novembre 2019) “Hirving Lozano finirà per trionfare in Serie A”. Parola di Arrigo. L’ex tecnico del Milan e della Nazionale ha parlato dell’attaccante del Napoli a margine dell’investitura al Salòn de la Fama in Messico. E si è lasciato andare ad un paragone un po’ spericolato: “Ora Lozano ha dei problemi perché il calcio in Italia è molto complicato per gli attaccanti, ma l’ho visto in Coppa del Mondo e posso dire di averlo adorato. Il Napoli non perderà la pazienza, perchéMarco Vane Michelavuto problemi al loroanno in Italia”. L'articolo: “LozanoVanalanno” sembra essere ilsu ilNapolista.

