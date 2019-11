In patria era un alcolizzato | lo straniero richiede lo status di rifugiato

Gustaw Herling - lo scrittore polacco che considerava Napoli la sua seconda patria : A Napoli , dal 24 al 26 ottobre, si terrà un festival dedicato allo scrittore Gustaw Herling -Grudzinski. Organizzato dall’Istituto di cultura polacco in Italia con diverse istituzioni partenopee, celebra un uomo che, costretto a lasciare la Polonia da giovane a causa dell’invasione nazista, ha vissuto per la maggior parte della sua vita a Napoli . Il Corriere della Sera ne traccia la storia. Il rapporto strettissimo con Napoli Con ...

Annalisa Bruchi a Blogo : "Le urla non entrano nello studio di Povera patria " : "Siamo all'inizio di questa stagione, ma gli ascolti sono buoni così come la curva. L'orgoglio è fare un prodotto completamente interno Rai, dalla regia agli inviati". Annalisa Bruchi parla di Povera Patria con orgoglio. Ogni lunedì sera, subito dopo Stasera tutto è possibile, la giornalista racconta la settimana politica con il supporto di Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli su Rai2. "Questa è una fase politica molto vivace. Dopo quello che è ...

Migranti - Di Maio : “Domani nuovo decreto - in quattro mesi si deciderà se una persona può restare o va rim patria ta” : “Domani firmerò un decreto che ci permetterà in 4 mesi di capire se le persone che arrivano possono stare qui o devono essere rimpatriate“. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Dritto e Rovescio su Rete4 ha annunciato la presentazione di un provvedimento che dovrebbe accelerare le decisioni delle commissioni territoriali che valutano le richieste di protezione internazionale. “E’ una cosa che nasce dal concerto ...

Povera patria - la noia regna sovrana (ad un orario folle) : [live_placement] Stavolta non c'è stato nessun servizio in stile signoraggio: la prima puntata di Povera Patria si presenta come un talk show molto classico infarcito di rubriche inutili, cartelli sulle intenzioni di voto (ormai si vedono ovunque), editoriali e servizi brevi quanto poco approfonditi. Di sovrana c'è solo la noia.Annalisa Bruchi, Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli non hanno colpe particolari, ma la rete sì: Povera Patria, ...