Il vertice dei paesi emergenti in Brasile non fa scalpore

Ilva - concluso il vertice a Palazzo Chigi<br>Consiglio dei Ministri in corso : 16.30 - L'incontro a Palazzo Chigi si è concluso ed è prevista una conferenza stampa per le 17 di oggi, anche se dalle indiscrezioni appare evidente l'intenzione di ArcelorMittal di proseguire per la linea già annunciata nelle ultime ore.10.30 - Potrebbe essere un giorno decisivo quello di oggi nell'ambito della crisi Ilva. Il governo, infatti, incontra a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal per discutere della risoluzione ...

Ex Ilva - presidio dei lavoratori vertice governo-Arcelor : il piano : E' in corso a Taranto, al'esterno della direzione dell'ex Ilva, ora ArceloMittal, il presidio di protesta promosso dai sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm per la crisi dell'acciaieria e soprattutto per seguire l'evolversi della situazione visto che stamattina il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ricevera' a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal. Segui su affaritaliani.it

Ilva - ArcelorMittal lascia Taranto : «Troppe interferenze dei giudici»?. vertice d'urgenza al Mise alle 15 : Oggi Am InvestCo Italy ha notificato ai commissari straordinari dell' Ilva la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di...

Manovra - tetto dei contanti a 1000 euro e detrazioni in base al reddito Le misure Quota 100 - scontro Pd-M5S : salta vertice : Inviato il testo della nuova legge di Bilancio a Bruxelles: gettito oltre le previsioni, mentre la rata Isa slitta al 2020 e così il Mef trova 3 miliardi di euro di coperture. Ecco tutte le misure

Giustizia - vertice Conte-Bonafede-Orlando. Pd : “Accordo su riforma Csm e riduzione dei tempi dei processi” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Guardasigilli Alfonso Bonafede e il vicesegretario Pd Andrea Orlando si sono incontrati per oltre due ora a Palazzo Chigi per parlare della riforma della Giustizia. Un vertice atteso, al termine del quale, dal fronte democratico, sono arrivati segnali positivi. “Abbiamo convenuto sulla necessità di una radicale riforma del Csm”, ha detto Orlando. “Abbiamo condiviso l’impianto e gli ...