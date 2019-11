Il Portogallo “smentisce” Sarri | “Ronaldo sta bene e giocherà”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Nessun problema al ginocchio, nessun fastidio all’adduttore. Il“smentisce”: Cristiano Ronaldo stae gioca titolare nella sfida con la Lituania in programma domani per le qualificazioni a Euro 2020. CR7 non si tocca, per il commissario tecnico portoghese Santos. Lui non si sostituisce: “Tutti vogliono parlare di Cristiano Ronaldo, perché è il migliore al mondo. Cristiano è qui, è convocato, stae giocherà”. L’allenatore della Juve aveva parlato dei problemi al ginocchio e all’adduttore che avevano condizionato le ultime prestazioni dell’attaccante portoghese per ammorbidire le sostituzioni contro Lokomotiv Mosca e Milan. Ma evidentemente in nazionale Ronaldo è di nuovo il re, infortunato o no. L'articolo Il“smentisce”: “Ronaldo stae giocherà” ...

