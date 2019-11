Il giallo dell' audio di Mifsud che dice | Mai avuto rapporti con i servizi

Cuoco trovato morto in casa : l'ipotesi omicidio e il giallo della chiave : E' stata eseguita l'autopsia sul cadavere di Giuseppe Lucifora, trovato morto nella sua casa a Modica. Indagano i...

Claudia Stabile - il giallo della mail : “Unico elemento per sapere che sta bene” : "Non abbiamo molti dubbi sull'autenticità di quel messaggio, ma cercheremo di metterci in contatto con Claudia". Dopo 30 giorni di silenzio una mail dall'indirizzo di Claudia Stabile, scomparsa da Campofiorito (Palermo), a quello del suo avvocato, ha annunciato che sta bene, ma non vuole tornare. Si tratta dell'unico contatto che la mamma di tre bimbi ha stabilito con il suo legale. Nessuno, da un mese a questa parte, riferisce di averla ...

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 2-1 - Europa League in DIRETTA : Thuram regala il successo ai tedeschi nel recupero - giallorossi battuti. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 22.56 Le Pagelle della gara Borussia MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer 6; Lainer 6,5, Elvedi 5, Jantschke 6 (dal 28′ Hofmann), Wendt 6(dall’85 Bensebaini sv); Ginter 6, Zakaria 6,5; Neuhaus 6 (dal 75′ Plea 6,5), Bènes 6, Thuram 7; Stindl 5,5. All. Rose 6,5. ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 5,5; Santon 5,5, Smalling 6, Fazio 5,5, Kolarov 5,5; Mancini 5 (dal 59′ Diawara 5), Veretout 6; ...

Allerta Meteo - l’avviso della protezione civile per il maltempo di Venerdì 8 Novembre : allarme Arancione in 6 Regioni - giallo in altre 9 : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione si affaccerà sulle Regioni occidentali del Paese, con fenomeni anche temporaleschi inizialmente sul nord-ovest. Domani il peggioramento si estenderà a tutto il centro-nord, con precipitazioni diffuse e localmente anche intense, specialmente sul settentrione, dove saranno nevose fino a quote medie, e sulle zone tirreniche centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Charlene di Monaco - giallo sulla scomparsa della moglie di Alberto II - : Carlo Lanna Luci e ombre sulla vita di Charlene di Monaco che preoccupa i sudditi del principato perché è scomparsa sia dai social che da diversi impegni ufficiali Ogni royal family ha la sua buona dose di problemi e, a quanto pare, anche i monegaschi non sono da meno. Come ha riportato Il Giorno, sembra che ci sia un vero e proprio mistero su Charlene di Monaco, la sposa di Alberto II. Non appare più in pubblico da diverso tempo e, ...

Brian Tarantina morto - addio all’attore di “Donnie Brasco” : è giallo sulle cause della morte : L’attore statunitense Brian Tarantina, noto per i film “Carlitòs Way“, per la regia di Brian De Palma, e “Donnie Brasco” di Mike Newell, dove ha interpretato criminali italoamericani è stato trovato senza vita ed è giallo sulle cause della sua morte. Aveva 60 anni. Tarantina (nato a New York il 27 marzo 1959 da genitori di origine italiana e irlandese) è stato trovato dalla nipote sabato mattina privo di coscienza sul ...

Mura : per il Napoli è più praticabile la via della Champions. A De Ligt risparmiati un giallo e un rigore : Su Repubblica, Gianni Mura analizza il sabato di campionato. La Juve si appropria del derby di Torino con una partita che però si accende solo nel primo tempo, scrive. Sarebbe finita in un altro modo se Belotti fosse stato meno isolato davanti, se Aina sapesse crossare e se “a De Ligt non fosse stato risparmiato un giallo (brutta entrata su Ansaldi) e poi un rigore (solito braccio, non apertissimo ma nemmeno aderente al corpo)” Ma i ...

Roma-Napoli 2-1 - i giallorossi volano al terzo posto della classifica : La zona Champions rimane al sicuro: la Roma, vincendo lo scontro diretto con il Napoli, si piazza addirittura al 3°, in attesa di Atalanta-Cagliari di domani, e al tempo stesso stacca di 4...

LIVE Roma-Napoli 2-1 - Serie A in DIRETTA : Zaniolo e Veretout consegnano la vittoria ai giallorossi. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58 Le Pagelle della gara: ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 6,5; Spinazzola 6, Cetin 5,5, Smalling 6,5, Kolarov 5; Veretout 7,5, Mancini 7; Kluivert 6,5 (dal 76′ Perotti 6), Pastore 6,5 (dall’89 Santon sv), Zaniolo 7 (dall’81 Under sv); Dzeko 6. All: Fonseca 7 NAPOLI (4-4-2): Meret 8; Di Lorenzo 5,5; Manolas 5,5, Koulibaly 5,5, Mario Rui 5; Callejon 5 (dal 58′ Lozano 6,5), ...

Pizzo. Duecento studenti della scuola media hanno invaso la pineta colorandola di giallo : Ritorna Puliamo il Mondo di Legambiente, l’edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale

Giuseppe Conte - sfiducia e addio governo. C'è già la data dell'Apocalisse giallorossa : I risultati elettorali in Umbria hanno delineato un quadro ben preciso. La caduta di una roccaforte rossa dopo ben 49 anni ha fatto scricchiolare qualche certezza all'interno della maggioranza Pd-M5s, tanto da far venir fuori i primi malumori. La straripante vittoria della coalizione di centrodestra

VIDEO Roma-Milan 2-1 - highlights - gol e sintesi della partita : Dzeko e Zaniolo fanno volare i giallorossi : La Roma ha sconfitto il Milan per 2-1 nel match valido per la nona giornata della Serie A, i giallorossi si sono imposti all’Olimpico nello scontro tra le deluse di questo avvio di campionato mentre i rossoneri sono sempre più in crisi. I padroni di casa sono passati in vantaggio col proverbiale colpo di testa di Dzeko al 38′, Theo Hernandez ha pareggiato al 55′ ma tre minuti più tardi Zaniolo ha bucato la rete con una stoccata ...

F1 - GP Messico 2019 : analisi delle qualifiche. Verstappen in pole col ‘giallo’ - Leclerc e Vettel davanti ad Hamilton - Bottas a muro! : Sono andate in archivio le qualifiche del GP del Messico, diciottesima tappa del Mondiale 2019 di F1, e Max Verstappen ha centrato la seconda pole position stagionale, bissando quanto fatto in Ungheria. Per la Red Bull si tratta della p.1 n.62. L’olandese, dunque, conferma il suo grande feeling con questo tracciato (riferendoci ai due successi nelle ultime due edizioni della corsa messicana), sfruttando il secondo e il terzo settore della ...