Il Collegio 4 | Due studenti espulsi! Ecco perché

“Via da qui - siete espulsi!”. Collegio 4 : due ragazzi finiscono (davvero) nei guai e il preside li caccia : Si mette male, molto male per Alex Djordjevic e Andrea Bellantoni al Collegio 4: i due hanno organizzato una finta rissa, fatto preoccupare la professoressa Petolicchio e preso in giro il preside . Ma cosa è successo? All’inizio la voce narrante non ha fatto capire che quello organizzato fosse soltanto uno scherzo e lo stesso preside , ancora all’oscuro di ciò che i ragazzi avessero messo in scena, ha parlato di qualcosa di mai visto e ha ...

Il Collegio 4 : terza puntata - due nuovi arrivati! | Diretta 5 novembre : Il Collegio 4 terza puntata – Nuovo appuntamento con i ragazzi di Rai 2, in onda il 5 novembre 2019. Alcuni ragazzi sono in bilico dopo aver attirato l’ira del Preside, ma altri stanno per finire nel mirino del Sorvegliante. Anche chi a prima vista non mostra un carattere ribelle. La terza puntata de Il Collegio 4 porta con sè anche una ventata di novità: in arrivo due nuovi allievi che metteranno in crisi i ragazzi della scuola. ...