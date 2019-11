Casapound,non è associazione sovversiva

Tutti assolti dalle accuse die banda armata, in quanto "il fatto non sussiste". Lo ha deciso la seconda Corte di Assise di Napoli nell'ambito del maxi processo nei confronti di militanti direspingendo così la linea dell'accusa. Solo un militante è stato condannato a tre anni per porto e detenzione in luogo pubblico di ordigni esplosivi, precisamente quattro bottiglie incendiarie. L'inchiesta partì in seguito agli scontri tra gruppi di estrema destra e di antagonisti, a Napoli.(Di mercoledì 13 novembre 2019)