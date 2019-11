Allarme sindacati:ormai ex Ilva è ferma

deimetalmeccanici per l'exdi Taranto."Sta marciando tutto al minimo regime,prossimo passo è lata",dice Prisciano, Fim Cisl. "Arcelor Mittal ha un solo obiettivo, chiudere la fabbrica e consegnare uno stabilimento senza alcuna prospettiva". ribadisce Brigati (Fiom Cgil),che chiede "un celere intervento del governo". Per l'Usb di Taranto, "questi impianti, in queste condizioni non possono fare più produzione. Vannoti" perché sono un pericolo, dopo gli ultimi due incidenti.(Di mercoledì 13 novembre 2019)