Fonte : blogo

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Dal 14 novembre, su, arriva un. Otto donne inconsapevoli del loro fascino chiedono aiuto a un team di esperti che rivoluzioneranno il loro look curandone lo stile, il make-up e l’immagine social. Nato da un'idea di Gabriele Parpiglia e Carlotta Micol Brignoli, ilvuole mettere al centro la vita delle sue protagoniste che si rivelano essere piene di insicurezze. Donne con storie difficili che, a causa di un momento sbagliato o di un chilo di troppo, non riescono a riconoscere la propria armonia. "Perizzare i propri sogni a volte basta solo un cambio di look", è lo slogan.Il team di esperti è composto dall'imprenditore e fondatore di Coconuda Fabio Esposito (che ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip), la showgirl Sabrina Ghio e le giovani Viktorija e Virginia Mihajlovic, figlie dell’allenatore ...

SerieTvserie : Al via Tienda - Missione Bellezza, il nuovo programma di Real Time -