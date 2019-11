Truffa del gratta e vinci | il tabaccaio ora è nei guai

Inventing Anna di Shonda Rhimes - prende forma la serie di Netflix sulla Truffatrice Delvey : Dopo aver firmato un contratto milionario con Netflix, Shonda Rhimes ha iniziato a lavorare al primo degli otto prodotti televisivi che saranno distribuiti sulla celebre piattaforma statunitense. La serie in questione è Inventing Anna, ispirata da un fatto di cronaca che ebbe come protagonista Anna Delvey, una truffatrice quasi sconosciuta in Italia ma famosissima negli Stati Uniti. La Delvey dal 2013 fino al giorno del suo arresto (nel 2017) si ...

"3mila euro per un asciugamano e 2mila per una bici" : maxi indagine per Truffa del bancomat : I Carabinieri della Compagnia di Sacile hanno denunciato per truffa aggravata 17 persone, residenti in tutta Italia, già noti per il medesimo reato, per la cosiddetta truffa del Postamat. Le vittime, residenti a Sacile, Brugnera (Pordenone), Godega di Sant’Urbano e Gaiarine (Treviso), che avevano posto in vendita materiale on line venivano contattate da sedicenti compratori che le convincevano a procedere con il pagamento attraverso ...

Agenzia delle Entrate : virus camuffato nella mail Truffa - cosa fare : Agenzia delle Entrate: virus camuffato nella mail truffa, cosa fare Attenzione alle mail che sembrano essere indirizzate dall’Agenzia delle Entrate: al loro interno un pericoloso virus informatico. Agenzia delle Entrate: come si chiama il virus? Molti utenti negli ultimi tempi stanno ricevendo delle mail da indirizzi che sembrano in qualche modo collegati all’Agenzia delle Entrate; di seguito ne vengono riportati alcuni individuati ...

Attenzione alla Truffa della falsa email dell'Agenzia delle Entrate : Si chiama ransomware ed è una tipologia di malware che limita l’accesso del dispositivo che infetta, richiedendo un riscatto da pagare per rimuovere la limitazione. Nel caso più comune, questo malware blocca il sistema e intima all’utente di pagare una cifra per procedere allo sbloccaggio. Ecco, nelle ultime ore, attraverso una falsa email dell’Agenzia delle Entrate, qualche pirata della rete ha messo in atto la sua truffa informatica. Il ...

Esplosione Alessandria - il proprietario della cascina Giovanni Vincenti confessa. Indagata anche la moglie : «Truffa all'assicurazione - erano pieni di debiti» : Giovanni Vincenti, il proprietario della cascina di Quargnento (Alessandria) è stato fermato nella notte e - dopo un serrato interrogatorio - ha confessato le sue responsabilità...

Un cieco - un cardiopatico e un malato mentale : la Truffa della famiglia di falsi invalidi : Cecità assoluta, cardiopatie e menomazioni mentali: questo avevano dichiarato all'Inps ma le indagini delle Fiamme Gialle...

Peculato e Truffa : arrestato direttore della municipalizzata di Castellanza : Mariagiulia Porrello L’uomo avrebbe fatto fare lavori a casa della figlia addebitando i costi alla società e avrebbe validato ore lavorative di una dipendente non corrispondenti al vero. Con lui sono indagate altre due persone. Peculato e truffa aggravata ai danni di ente pubblico. Sono questi i reati contestati al direttore generale di Castellanza Servizi e Patrimonio, società municipalizzata del comune di Castellanza (Varese), che ...

Scajola : indagato per Truffa aggravata per uso auto blu del Comune : L'ex ministro e attuale sindaco di Imperia l'avrebbe utilizzata per andare in aeroporto di Genova diretto al processo di Reggio Calabria

Auto blu - Scajola indagato per Truffa aggravata : “Usa le vetture del comune di Imperia per andare in aeroporto” : Usa le Auto del comune di cui è sindaco per andare in aeroporto. Proprio negli stessi giorni in cui si reca a Reggio Calabria per partecipare alle udienze del processo in cui è imputato. Claudio Scajola ha un altro guaio giudizario. La procura di Imperia gli ha contestato la truffa aggravata ai danni dello Stato per l’utilizzo delle vetture del comune. A Scajola era già stato contestato il peculato d’uso, sempre per l’utilizzo dell’Auto di ...

Kaiser! Su Sky Arte il più grande Truffatore della storia del calcio : Si può diventare calciatori famosi senza aver la minima idea di come si giochi a pallone? Sì, se sei nato a Rio de Janeiro e i tuoi amici si chiamano Romario, Bebeto, Renato Gaucho, Edmundo e tanti altri. “Kaiser! Il più grande truffatore della storia del calcio” è la storia di Carlos Henrique Raposo, detto ‘Kaiser‘, brasiliano classe 1963, che come tutti i bambini carioca sognava di diventare ...

Trieste - dieci indagati per Truffa ai danni dell’Anas : spese gonfiate per 500mila euro : spese gonfiate per circa 500mila euro e mazzette a un paio di dipendenti Anas per agevolare il meccanismo della truffa. E’ questa l’ipotesi d’accusa che coinvolge tre società private, due friulane e una veneta, e due dipendenti dell’ente che gestisce le strade statali. In totale, una decina di persona. A scoprire il meccanismo sono stati i finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria del Comando provinciale ...

Case in affitto a Lucca durante i giorni del Comics - ma è una Truffa : In centinaia hanno scoperto di essere stati raggirati da una persona che sui social offriva appartamenti e stanze durante i giorni del festival

Truffa Agenzia delle entrate – riscossione : documenti esattoriali da estrarre : Truffa Agenzia delle entrate – riscossione: documenti esattoriali da estrarre Una nuova Truffa – che come sempre più spesso accade corre sul web – minaccia i contribuenti italiani; attenzione alle mail che arrivano dall’Agenzia delle entrate! Molto probabilmente sono solo un tentativo di furto di denaro. Agenzia delle entrate: la Truffa della “raccomandata digitale” È la stessa Agenzia delle entrate a dare comunicazione di ...