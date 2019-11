Spagna | la paura fa novanta

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019) Con sei mesi di ritardo, con l’Ultradestra alle porte e la Catalogna in subbuglio i Socialisti di Sanchez e Podemos guidato da Pablo Iglesias con una diecina di parlamentari in meno rispetto ad aprile stringono il patto del Lunedì post-elettorale. Non hanno perso tempo, si è compreso che altri mesi di instabilità sarebbero costati allanon solo in termini di immagine ma anche sul piano economico, non solo la Corona benedirebbe questo ritorno dell’alleanza, non solo gli ambienti economico seppur scettici della presenza dei Podemos nell’esecutivo ma persino l’Europa che pur avrebbe gradito un blocco di larga coalizione ritiene che il male minore possa allontanarne uno peggiore come é accaduto in Italia.Il nazionalismo Catalano ha generato un altro nazionalismo che si è saldato con tutte le correnti più estreme della ...

