Questa mattina sono state arrestate venti persone accusate di appartenere a un clan

I server di Fortnite offline Questa mattina per l'arrivo dell'aggiornamento 11.11 : Il popolare battle royale di Epic Games, Fortnite, sta per ricevere un nuovo aggiornamento nella giornata di oggi.Nello specifico si tratta dell'update 11.11 che sarà pubblicato su tutte le piattaforme dopo la consueta manutenzione programmata.Epic Games ha comunicato attraverso l'account ufficiale Twitter che i server di gioco saranno offline a partire dalle ore 10 di questa mattina.Leggi altro...

Questa mattina è cominciato uno sciopero di due giorni dei benzinai : Dalle 6 di mattina di mercoledì è cominciato uno sciopero nazionale dei benzinai che continuerà fino alle 6 di mattina dell’8 novembre. Lo sciopero, avevano spiegato le organizzazioni di categoria, è stato organizzato per protestare contro le politiche fiscali del

Gli 88 migranti a bordo della nave Alan Kurdi sono sbarcati a Taranto Questa mattina : Gli 88 migranti soccorsi nel Mediterraneo dalla nave Alan Kurdi della ong Sea Eye sono sbarcati questa mattina a Taranto, in Puglia. La nave era stata otto giorni in attesa che le fosse comunicato un porto sicuro in cui attraccare,

Paura Questa mattina in Francia : uomo asserragliato in un museo e scritte in arabo - “Diventerà un inferno” : L’uomo asserragliatosi da questa mattina al museo archeologico di Saint-Raphael, in Costa Azzurra, è stato arrestato: è quanto annuncia la prefettura locale. Il museo archeologico di Saint-Raphael si trova nel sud della Francia; la facciata è stata imbrattata con minacciose scritte in arabo, tra cui la scritta “Il museo diventerà un inferno“. L’uomo si era rifiutato di uscire e le forze dell’ordine non sarebbero ...

Un accordo su Brexit sarebbe essenzialmente impossibile - scrivono alcuni giornali britannici dopo una telefonata avvenuta Questa mattina tra Johnson e Merkel : alcuni giornali e siti di notizie britannici che citano fonti proprie, tra cui BBC e ITV, scrivono che si sarebbe arrivati a una situazione di stallo tra Regno Unito e Unione Europea nei negoziati su Brexit e che un accordo

Fiocco rosa in casa Zaytsev - l’atleta azzurro papà per la terza volta : Questa mattina è nata la piccola Nausicaa : La moglie del giocatore italiano ha dato alla luce questa mattina la piccola Nausicaa, che va ad aggiungersi ai fratellini Sasha e Sienna Grande gioia per Ivan Zaytsev e la moglie Ashling Sirocchi che, nella mattinata di oggi, ha dato alla luce la piccola Nausicaa. Per il capitano della Nazionale Italiana di pallavolo e per la sua compagna si tratta della terza figlia, che va ad aggiungersi ai fratellini Sasha e Sienna. Un nome particolare ...