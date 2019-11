Perugia | romeni multati aggrediscono agenti | Razzisti | vi ammazzo

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 12 novembre 2019) Hanno ricoperto di insulti e minacce gli uomini della polizia locale diche contestavano un parcheggio irregolare, ma ciò non ha evitato la sanzione emessa nei loro confronti, a cui si sono aggiunte poi le accuse di resistenza, minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale. I protagonisti in negativo della vicenda sono un uomo ed una donna di nazionalità romena, che si sono accaniti in modo volgare e decisamente aggressivo contro dueintervenuti per sanzionarli a causa di una violazione del codice stradale. Durante la prima udienza andata in scena in tribunale infatti, i poliziotti hanno riferito al giudice che la vettura dei due stranieri si trovava posteggiata "presso gli stalli riservati al pubblico interesse ed in palese violazione della segnaletica stradale", come viene riportato daToday.Proprio per questo motivo, quindi, gli uomini della polizia locale si sono ...

