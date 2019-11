Napoli nel caos | la Procura indaga sui furti ai danni di Allan e Zielinski

Maltempo - vento forte : disagi nei collegamenti Termoli-Tremiti e nel Golfo di Napoli : Il forte vento che in queste ore spira nel Tirreno Meridionale sta determinando la sospensione di numerose corse di aliscafi e navi per Ischia e Procida: da metà mattinata i mezzi veloci per le due isole sono rimasti fermi nei porti, navigano a singhiozzo invece le navi. Il vento rende problematici anche i collegamenti marittimi effettuati con navi traghetto. Interrotti i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia): ...

Napoli - situazione insostenibile : calciatori e famiglie costretti a vivere nella paura - basta a queste barbarie da terzo mondo! : Una situazione diventata insostenibile. E’ assurdo pensare che i calciatori e le loro famiglie debbano aver paura di stare nelle proprie abitazioni o di girare per la città solo perché la squadra sta andando male. Eppure, attenendoci ai fatti, è quello che sta accadendo a Napoli. Sabato pomeriggio prima di Napoli-Genoa Thais Marques, moglie di Allan, incinta al settimo mese, ha tirato fuori tutta la paura che pervade le famiglie dei ...

L’illusione di Napoli che cerca la soluzione in un modulo o nella ghigliottina : In queste settimane su Netflix sono disponibili cinque puntate di un documentario a mio avviso straordinario – The Devil Next Door. Davanti alla storia di John Demjanjuk – esemplare padre di famiglia e parte attiva della comunità ucraina impiantatasi a Cleveland, nello stato americano dell’Ohio, nei primi anni Sessanta e poi coinvolto in una serie di processi atti a appurare se fosse o meno lui l’Ivan il Terribile del lager nazista ...

Napoli - maxi blitz nel Parco Verde di Caivano : sgominata la più grande piazza di spaccio d?Europa : In corso vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli che stanno eseguendo numerose ordinanze di custodia cautelare per associazione mafiosa, estorsione e...

Napoli - maxi blitz nella notte : venti arresti - decapitato il clan di Castellammare di Stabia : Vasta operazione della Guardia di Finanza nel settore del contrasto alla criminalità organizzata. I finanzieri della compagnia di Castellammare di Stabia, con i reparti dipendenti del Gruppo...

Esercitazione di soccorso nel golfo di Napoli : simulato incidente aereo in mare : A partire dalle 7 di domani martedì 12 novembre è stata pianificata nel golfo di Napoli un'Esercitazione internazionale di ricerca e soccorso aero-marittima, denominata...

«Aereo precipita in mare nel golfo di Napoli» : scatta l'operazione di soccorso : A partire dalle 7 di domani martedì 12 novembre è stata pianificata nel golfo di Napoli un'esercitazione internazionale di ricerca e soccorso aero-marittima, denominata...

«Aereo precipita in mare nel golfo di Napoli» : scatta l'esercitazione di soccorso : A partire dalle 7 di domani martedì 12 novembre è stata pianificata nel golfo di Napoli un'esercitazione internazionale di ricerca e soccorso aero-marittima, denominata...

Napoli - dopo Allan anche Zielinski nel mirino dei criminali : furto nella macchina del calciatore - rubati stereo e navigatore : dopo i ladri nella villa di Allan, anche Zielinski finisce nel mirino dei criminali: sfondato il finestrino della sua macchina, sottratti stereo e navigatore Momento non certo facile per i giocatori del Napoli. dopo l’ammutinamento dei giorni scorsi, alcuni calciatori sono finiti vittima di ‘improvvisi’ episodi di criminalità. Il primo ad essere stato colpito è stato Allan che ha subito un’effrazione da parte di ...

Sconcerti : Napoli - nessuno ha più fiducia nell’altro : C’è poco da fare, il campo parla da solo e il risultato del SanPaolo di ieri sera ha condannato ancora una volta il Napoli. È duro il commento di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. che scrive del momento difficilissimo del Napoli. Con l’ennesimo pareggio di ieri contro il Genoa (0-1) il Napoli aggrava le sue difficoltà e fa emergere sempre di più la grande distanza che c’è tra quello che la squadra fa in campo e quello ...

Gazzetta : il Napoli non esce dal tunnel. Fischi e insulti - come non si udivano da tempo : Il Napoli non esce dal tunnel Titola così la Gazzetta dello sport il commento a caldo sulla prestazione del Napoli reduce da un pareggio a reti inviolate contro il Genoa. La formazione di Ancelotti non è riuscita a dimostrare quello che ci si aspettava, ma continua a deludere Fischi e insulti, come non si udivano da tempo. Che tristezza, mentre la classifica diventa ancora più pesante. Carlo Ancelotti esce a testa bassa e la squadra riunita a ...

La rapina nella villa di Allan è l'ultima di una lunga serie a Napoli : I ladri di nuovo in azione a Napoli contro un giocatore partenopeo. È stata svaligiata la casa del centrocampista Marques Allan, uno dei fautori della 'rivolta' negli spogliatoi del San Paolo contro il ritiri imposto dal presidente Aurelio De Laurentis. Il furto è stato compiuto nella villa di Pozzuoli in cui abita il giocatore. Indaga la Digos dopo la denuncia sporta dallo stesso giocatore brasiliano. Il calciatore, che era al piano ...

Spinelli sul Napoli : ”Da stasera secondo me si volterà pagina” : Spinelli: Napoli, devi andare oltre. C’è stato un momento di ira ma ora devi voltare pagina A ”Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Aldo Spinelli, Presidente del Livorno per parlare della situazione attuale del Napoli e degli ultimi eventi in casa azzurra. Queste le sue parole: “Credo che anche De Laurentiis abbia ragionato d’impulso come feci io anni fa, a volte noi ...

Napoli nel caos - ladri a casa Allan e la moglie accusa : «Non ne posso più» : Tanto tuonò che piovve. E così anche Thais, compagna di Allan, è esplosa sui social al termine di una settimana incandescente: prima la contestazione al compagno, tra i senatori...