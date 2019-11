Il bullo Rubio già in Rai E per parlare di cyberbullismo

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 12 novembre 2019) Chiara Sarra  Italia Viva vuole in Rai, lo chef anti Salvini Tanti tweet, poco share:messo alla portaLo chef anti Salvini "licenziato" da Discovery sarà ospite di un programma Rai perdi. Proprio lui che viene accusato di bullismo... "Licenziato" (anche se lui sostiene di essersene andato) da Discovery Channel e ora diretto verso la Rai. E prima ancora che viale Mazzini valuti l'appello dei renziani di Italia Viva perché gli venga affidato un programma "che parli di ultimi e periferie e sappia interessare i giovani", trasformandolo definitivamente in un "martire" perché anti Salvini. Quella di Chefè una parabola strana. Stando a quanto rivelano Alberto Dandolo su Dagospia e Marco Leandri su DavideMaggio.it, infatti, il cuoco di Unti e Bisunti apparirà già nelle prossime ore negli studi Rai. E in particolare sarà ospite ...

Vincecola : @SimoCian7 @matteosalvinimi @rubio_chef sì, un ca@@o ha fatto: il bullo macchiapadelle... -