Genoa | potrebbe essere Aleksander Mitrovic il colpo di gennaio RUMORS

(Di martedì 12 novembre 2019) Alekasander, venticinque anni, centravanti serbo del Fulham è una delle idee di mercato del. Il club rossoblu è a caccia di un attaccante importante per risollevarsi dai bassifondi della classifica e per agguantare l'obiettivo salvezza percorrendo una strada meno tortuosa.interessato L'avventura in Inghilterra di, con le maglie di Newcastle e Fulham, si può ritenere molto buona con trentacinque gol in settanta partite ufficiali. Quest'anno, nella seconda divisione inglese, il centravanti ha già messo la firma dodici volte in sedici gare. Così è diventato un osservato speciale del, con Thiago Motta molto attratto dalle caratteristiche tecniche e caratteriali di. Centravanti di stazza, ama muoversi in lungo e in largo dentro l'area da rigore. Dotato di una buona velocità viene ritenuto un attaccante molto ...

