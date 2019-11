Gaza | Israele uccide capo della Jihad

Raid di Israele a Gaza uccide il leader della jihad islamica. Pioggia di razzi dalla Striscia : Israele annuncia di aver ucciso un comandante della jihad islamica palestinese, Baha Abu al-Atta, nella Striscia di Gaza . “La sua abitazione è stata attaccata in un’operazione congiunta delle nostre forze armate e dei servizi segreti”, è stato reso noto. ”È stato il responsabile di attentati e lanci di missili contro Israele e si preparava a compiere nuovi attacchi nell’immediato”, ha poi ...

Israele ha ucciso un importante comandante del gruppo radicale Jihad Islamico palestinese in un attacco compiuto nella notte a Gaza : nella notte tra lunedì e martedì Israele ha ucciso in un attacco mirato Baha Abu al Ata, 42 anni, importante comandante del gruppo radicale palestinese Jihad Islamico . Abu al Ata è stato ucciso nella sua casa di Gaza insieme a

Israele bombarda Gaza dopo razzi su Sderot : Ramallah, 2 nov. (Adnkronos) – E’ di almeno un palestinese ucciso e altri tre feriti il bilancio di un raid aereo israeliano sferrato nella in segno di rappresaglia per i razzi lanciati venerdì sera verso la città di Sderot . Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese ‘Maan’, citando fonti del ministero della Sanità di Gaza , secondo le quali Ahmed Mohammed, 27 anni, ha perso la vita a causa delle ferite riportate ...

Israele - intercettato razzo da Gaza : 20.15 Un razzo è stato lanciato questa sera da Gaza verso il sud di Israele . Un portavoce militare ha spiegato che nella zona, dove si trovano diversi kibbutz, è scattato l'allarme antimissile e sono risionate le sirene. Il razzo è stato intercettato dal sistema di difesa iron Done.

Gaza - scontri a confine Israele : 1 morto : 17.27 Un palestinese di 28 anni è rimasto ucciso e altri 11 sono stati feriti oggi durante scontri fra dimostranti provenienti da Gaza e reparti dell'esercito israeliano dislocati lungo il confine. Lo riferiscono fonti mediche locali che hanno identificato l'ucciso in Alaa Hamdan. Secondo le fonti, è stato colpito mentre si trovava a Jabalya, a ridosso del confine. In Israele l'episodio non è stato ancora commentato.