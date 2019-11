Samsung Galaxy Fold prenotabile dal 13 novembre | ma non è per tutte le tasche

Samsung porta tante nuove funzioni dei Galaxy Note 10 nei Galaxy S10 : ecco le novità : Un aggiornamento software porta alcune funzioni del Note 10 sul Samsung Galaxy S10 fra cui ricerca nella galleria e controlli media nei quick toggle L'articolo Samsung porta tante nuove funzioni dei Galaxy Note 10 nei Galaxy S10: ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

Samsung DeX ritorna a funzionare anche sui Samsung Galaxy S10 e Note 10 con Android 10 beta : L'ultima beta di Android 10 per i Samsung Galaxy S10 e Note 10 ha portato con sé l'interruzione del supporto a Samsung DeX ma ora c'è il rimedio L'articolo Samsung DeX ritorna a funzionare anche sui Samsung Galaxy S10 e Note 10 con Android 10 beta proviene da TuttoAndroid.

Nuovi colori per i Samsung Galaxy S11 - S10 Lite e Note 10 Lite assieme a un display tutto nuovo : Un nuovo brevetto di Samsung parla del display SAMOLED dei Nuovi Galaxy S11 e Fold 2 con nuove colorazioni per i Galaxy S11e, S10 Lite e Note 10 Lite L'articolo Nuovi colori per i Samsung Galaxy S11, S10 Lite e Note 10 Lite assieme a un display tutto nuovo proviene da tuttoAndroid.

Samsung al lavoro su cover smart per gli smartphone Galaxy : ecco le immagini : Samsung è sicuramente al lavoro su un vastissima gamma di dispositivi. Alcuni di questi saranno i successori di prodotti già presentati, altri saranno delle novità e altri ancora saranno dei gadget di supporto. Proprio in questo ultimo gruppo possiamo annoverare una particolare cover dedicata, per lo meno in questo fase di sviluppo, agli smartphone Galaxy. […] L'articolo Samsung al lavoro su cover smart per gli smartphone Galaxy: ecco le ...

Tanti nuovi dettagli su Samsung Galaxy S11 - tra diagonale del display e data di presentazione : Il noto leaker Evan Blass ci delizia con nuovi dettagli sulla diagonale del display di Samsung Galaxy S11 e sulla probabile data di presentazione ufficiale. L'articolo Tanti nuovi dettagli su Samsung Galaxy S11, tra diagonale del display e data di presentazione proviene da TuttoAndroid.

Mai così la fotocamera del Samsung Galaxy S11 - sempre più da 108MP : Sapevamo già ci fosse la possibilità che il Samsung Galaxy S11 montasse una fotocamera da 108MP, la stessa risoluzione già adottata a bordo di alcuni dispositivi Xiaomi, quali il Mi MIX Alpha, il Mi CC9 Pro e l'ultimo Mi Note 10. L'azienda asiatica non vuole assolutamente essere da meno: effettuando un'analisi accurata del codice dell'app fotocamera del colosso di Seul, come riportato su XDA Developers, si intravede chiaramente il supporto alla ...

Focus sconto subito Mediaworld : ribasso Huawei P30 Lite e serie Samsung Galaxy S10 : Lo sconto subito Mediaworld parte oggi 9 novembre e durerà tutto il weekend fino a lunedì 11. La catena di elettronica, come fatto anche in passato, propone un risparmio immediato sui prodotti in vendita subito alla cassa o al carrello, proporzionale all'acquisto effettuato. Veri best seller del momento dunque come il Huawei P30 Lite ma pure tutti i modelli della serie Samsung Galaxy S10 vengono proposti ad un nuovo valore commerciale molto ...

Nuovi indizi confermano la fotocamera di Samsung Galaxy S11 : si parla di oltre 100 MP : Analizzando il codice dell'app fotocamera di Samsung, è stato scoperto che il colosso coreano ha aggiunto il supporto alla risoluzione 108 megapixel L'articolo Nuovi indizi confermano la fotocamera di Samsung Galaxy S11: si parla di oltre 100 MP proviene da TuttoAndroid.

Mai vista una batteria così : il Samsung Galaxy S11 sorprende tutti? : Ieri il pallino era la batteria del Samsung Galaxy S11e, oggi quella del Samsung Galaxy S11: cambiano gli interpreti, ma non la sostanza. Non ci si può nascondere: quel che forse di più preme ai possessori, al di là di fare foto allucinanti e di raggiungere prestazioni impensabili, è l'autonomia del proprio dispositivo (poco importa se la ricarica è veloce). Come riportato da 'SamMobile', una recente certificazione relativa ad una batteria ed ...

Samsung Galaxy Fold è andato esaurito in cinque minuti in Cina : (Foto: Samsung) Un debutto pazzesco per Samsung Galaxy Fold in Cina: il pieghevole è infatti andato esaurito in soltanto cinque minuti dall’apertura delle vendite frantumando ogni più rosea aspettativa della vigilia. Tutto merito della passione sfrenata dei cinesi per lo stato dell’arte della tecnologia, oltre che la loro indubbia disponibilità economica. Samsung ha pubblicato su Weibo l’eloquente foto che possiamo ammirare qui ...

La batteria di Samsung Galaxy S11 potrebbe essere capiente come quella del Galaxy Note 10+ : Samsung Galaxy S11e potrebbe avere una batteria Notevolmente più grande rispetto a Samsung Galaxy S10e, ma l'incremento della capacità della batteria potrebbe riguardare anche Samsung Galaxy S11. Una certificazione per una batteria con codice prodotto EB-BG985ABY suggerisce che Galaxy S11 potrebbe avere la stessa capacità della batteria del Galaxy Note 10+, ovvero 4.300 mAh. L'articolo La batteria di Samsung Galaxy S11 potrebbe essere capiente ...

Samsung Galaxy Fold - il nuovo smartphone pieghevole esce in Italia il 16 dicembre al prezzo di 2050 euro : Il Samsung Galaxy Fold arriverà anche in Italia a partire dal prossimo 16 dicembre. Dopo aver annunciato la disponibilità in alcuni paesi selezionati e aver riscontrato un sold out praticamente dappertutto (complice anche una scorta limitata di pezzi a disposizione), il colosso di Seul ha deciso di portare il suo smartphone pieghevole anche da noi, diventando il primo telefono della nuova era dei display flessibili a essere ...

Samsung Galaxy S10 5G dispone di una nuova funzione che nessun altro S10 può avere - e non è il 5G : Samsung sul Galaxy S10 5G munito di Android 10 attiva lo sblocco 3D con il volto tramite il sensore ToF della fotocamera frontale L'articolo Samsung Galaxy S10 5G dispone di una nuova funzione che nessun altro S10 può avere, e non è il 5G proviene da TuttoAndroid.

Manuale Samsung Galaxy A30s Guida uso smartphone : Manuale Samsung Galaxy A30s PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy A30s.