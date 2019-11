Processo Ruby ter | un teste | “Karima pagava tutto cash | 50 mila euro per viaggio alle

Fonte : lastampa

(Di martedì 12 novembre 2019) Secondo i pm, le folli spese della giovane sarebbero state finanziate da Silvio Berlusconi, tra gli imputati per corruzione in atti giudiziari per comprare il suo silenzio sulle serate ad Arcore

