Napoli | altro colpo contro i calciatori anti-ritiro | sfasciata l' auto della moglie di

Sconcerti : Napoli - nessuno ha più fiducia nell’altro : C’è poco da fare, il campo parla da solo e il risultato del SanPaolo di ieri sera ha condannato ancora una volta il Napoli. È duro il commento di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. che scrive del momento difficilissimo del Napoli. Con l’ennesimo pareggio di ieri contro il Genoa (0-1) il Napoli aggrava le sue difficoltà e fa emergere sempre di più la grande distanza che c’è tra quello che la squadra fa in campo e quello ...

Il Napoli ci mette buona volontà e poco altro : 0-0 primo tempo (con fischi finali) : Si torna a giocare e il Napoli va in rete dopo due minuti. Proprio col contestato Insigne. Ma era fuorigioco. Comincia così Napoli-Genoa. Non c’è Milik. Torna Hysaj a sinistra. Ospoina in porta, Maksimovic al fianco di Kouliobaly. Pubblico scarso. I primi 45 minuti finiscono 0-0 tra i fischi del San Paolo. La squadra di Ancelotti è comprensibilmente disorientata ancorché volenterosa. La manovra non è certo fluida né tantomeno geometrica. E ...

Live Roma-Napoli 2-0 : Un altro rigore - Veretout non sbaglia : Si apre con il big match Roma-Napoli il programma dell11esima giornata di Serie A, alle ore 15 di questo sabato di campionato. I giallorossi hanno conquistato il quarto posto della graduatoria grazie...

Roma-Napoli. Espulsione di Ancelotti e tanto altro a Radio Marte : Ancelotti NAPOLI GIACOMELLI – A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare del Napoli attuale, dell’Espulsione di Ancelotti nella partita disputata contro l’Atalanta, del comportamento dell’arbitro Giacomelli e di altro. Questi i loro interventi riportati da forzazzurri.net: Massimo Caputi, capo dei servizi sportivi del Messaggero: “Il primo tempo del ...

Napoli - un altro passo falso : in campionato niente salto di qualità : Era troppo bello per essere vero: la sindrome Champions non ha risparmiato il Napoli, bloccato sul pareggio a Ferrara, come era accaduto a Juve e Inter negli anticipi di sabato. Stop in campionato...

Bargiggia duro : “Ancelotti altro che valore aggiunto per il Napoli - un’altro sarebbe già sulla graticola! ADL deve chiedergli che intenzioni ha…” : Bargiggia duro contro Ancelotti In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il giornalista Mediaset Paolo Bargiggia, per parlare del momento del Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: “Ancelotti ha vinto tanto, ha sempre presupposti importanti, ma deve vincere anche con la SPAL, non bisogna perdere con il Cagliari e pareggiare a Torino. – il giornalista ...

Napoli vittorioso col Salisburgo - contratto a Mertens ed altro a Radio Marte : Marrucco: non credo che il Napoli abbia bisogno di Ibrahimovic mentre il contratto di Mertens doveva essere rinnovato ieri, non oggi A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, sono intervenuti giornalisti ed opinionisti per discutere della vittoria in Champions League in Austria del Napoli contro il Salisburgo, del contratto di Mertens, dell’abbraccio tra Insigne ed Ancelotti e di altro. Questi i loro interventi riportati da ...

Napoli – Mertens e Ibrahimovic - operazioni banalmente collegate ed altro a Radio Marte : Laudisa: “Mertens e Ibrahimovic, le due operazioni sono banalmente collegate perché se Mertens dovesse cedere alle lusinghe cinesi a gennaio, salirebbero le quotazioni di Ibrahimovic al Napoli Napoli – Mertens Ibrahimovic – A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare del Napoli, del match che gli azzurri hanno vinto ieri contro il Salisburgo, di Mertens, Ibrahimovic ...

Napoli - Milik contro il Salisburgo? Caso Ghoulam e altro su Radio Marte : Fabio Mandarini: “Considerando l’importanza di Ghoulam, mi aspetto che oggi Ancelotti spieghi il motivo della sua esclusione Vari giornalisti ed opinionisti sono intervenuti a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, per parlare di alcuni aspetti riguardanti il Napoli. Questi i loro interventi riportati da forzazzurri.net: SU Milik E SALISBURGO Napoli Dario Di Gennaro, giornalista: “Non credo che il Napoli darà continuità a Milik ...

Salisburgo Napoli - episodio De Ligt ed altro a Marte Sport Live : Alcuni opinionisti e giornalisti sono intervenuti a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, per parlare di Napoli – Salisburgo, dell’episodio De Ligt e di altro. Questi i loro pareri riportati da forzazzurri.net: Mauro Bergonzi, ex arbitro: “Il pallone viene giocato maldestramente da De Ligt e finisce sul braccio in maniera fortuita. Sono d’accordo con Irrati, non è calcio di rigore assolutamente perché il regolamento dice che ...

Napoli - De Nicola : “Mi mancano gli azzurri - ma andrei anche altrove” : Napoli, De Nicola: “Mi mancano gli azzurri, ma andrei anche altrove” Napoli De Nicola| L’ex medico sociale della SSC Napoli, Alfonso De Nicola, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Linea Calcio’, in onda su Canale 8: “Mi manca tanto l’ambiente Napoli, ero lì da 30 anni. Mi manca lo spogliatoio, ma anche l’adrenalina della partita vissuta dalla panchina che è più ...

Napoli - senti Ballardini : “Ancelotti il migliore - ma la Juventus è di un altro livello” : Napoli, senti Ballardini: “Ancelotti il migliore, ma la Juventus è di un altro livello” Davide Ballardi, ex allenatore del Genoa, ha parlato del cammino del Napoli in questo campionato ai microfoni di Radio Goal. Queste le sue dichiarazioni. “Ancelotti penso sia l’allenatore italiano più bravo, il Napoli è una squadra che può competere per vincere il campionato, non credo che la rosa del Napoli sia sullo stesso livello di Inter ...

Un altro pari per il Napoli di Ancelotti : Lo 0-0 tra Torino e Napoli muove la classifica ma scontenta entrambe. La gara, valida per la settima giornata di