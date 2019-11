Mercurio passa davanti a Sole | lo spettacolo dura oltre 5 ore

Fonte : agi

(Di lunedì 11 novembre 2019) E' un piccolo puntino che attraversa il. E' questo quello che si vede dell'attesissimoggio dial, iniziato alle 14 circaa e che durerà per le prossime 5 ore o più. Si tratta di un evento celeste raro che si verifica solo circa 13 volte in un secolo. Quindi potremmo non rivederlo fino al 2032.è uno dei due pianeti del nostro Sistema solare che orbita attorno al nostro. L'altro è Venere. Nella maggior parte delle sue orbite,sopra o sotto ilvisto dalla Terra. Tuttavia, occasionalmente, le orbite della Terra e disi allineano in modo tale chepassi direttamente tra la Terra e il. Quando questo accade,è visibile dalla Terra come un puntino, circa lo 0,5 per cento del diametro delstesso. Con la giusta attrezzature, quasi ovunque sulla Terra gli "spettatori" possono essere ...

