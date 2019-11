“Finalmente!” Gemma Galgani ritrova il sorriso | una bellissima notizia per la dama

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 11 novembre 2019) Con la nuova settimana riparte anche Uomini e Donne che oggi andrà in onda una nuova puntata del Trono Over. Neanche a dirlo i protagonisti sono, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. E mentre la prima appare al settimo cielo, la coppia racconta nuovi drammi. La puntata prende inizio, come sempre, dallatorinese. Maria De Filippi manda in onda l’esterna dicon Juan Luis, il nuovo corteggiatore venezuelano arrivato la scorsa puntata. La ferita che laporta nel cuore è ancora dolorosa: ha visto naufragare la sua conoscenza con Jean Pierre, per cui sembrava provare un forte interesse. Ma la colpa non è di certo dellatorinese: è stato il cavaliere a prendere la decisione di chiudere la loro frequentazione. La delusione diè stata subito spazzata via dall’arrivo di Juan Luis. I due appaiono felicissimi, entrambi molto interessati. Non mancano in ...

