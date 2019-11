Maltempo Calabria | primi fiocchi di neve sulla Sila | accese le speranze per la stagione

Allerta Meteo - serata di forte Maltempo al Sud : allarme alluvione a Salerno - forti temporali in Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : Allerta Meteo – Il maltempo che sta colpendo l’Italia insiste in queste ore su gran parte del Paese, con forti piogge in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio. Ma oggi è stata unagiornata di forti piogge soprattutto in Campania, come ampiamente previsto: sono caduti ben 140mm a Baronissi, 118mm a Cava San Pietro, 103mm a Frassineto, 78mm a Cava de’Tirreni, 65mm a Ravello, 58mm a Mercato San Severino. Adesso ...

Maltempo - oggi allerta arancione in Emilia Romagna e Calabria : Ancora allerta Maltempo sull'Italia: è arancione sui settori occidentali dell’Emilia-Romagna e sul versante tirrenico settentrionale della Calabria, come fa sapere la Protezione Civile. Gialla, invece, in altre 13 regioni, tra cui anche la Campania, già colpita da forti piogge ieri. Scuole chiuse nel Salernitano. Ma l’attenzione rimane alta anche sul territorio ligure dove già ieri si sono registrate inondazioni e frane da Levante a Ponente ...

Maltempo Calabria : “Al via i lavori in seguito alla frana di Bagnara” : “Tra qualche giorno inizieranno i lavori che, finalmente, metteranno fine all’isolamento della zona Santa Barbara di Pellegrina, nel comune di Bagnara Calabra, dovuto al crollo di una frana, avvenuto nel gennaio 2018. L’intervento consentirà inoltre la messa in sicurezza di uno dei tratti più critici della statale 18, particolarmente pericoloso soprattutto nei periodi invernali. Come aveva annunciato l’ex ministro delle ...

Allerta Meteo in gran parte della Calabria : Maltempo anche domani - la provincia di Reggio Calabria la più colpita : La protezione civile della Calabria ha emanato un messaggio di Allerta Meteo con avviso di criticità per tutta la giornata di oggi. In particolare, fino alle 24:00 è prevista criticità Meteo marino-costiera con piogge e temporali diffusi sul versante ionico e tirrenico della provincia di Reggio Calabria. Piogge e rovesci o temporali isolati nelle province di Crotone e Catanzaro fascia ionica. Venti forti su tutte le zone di Allerta Meteo. ...

Allerta meteo Protezione Civile : domani il Maltempo si sposta al Sud - attenzione su Sicilia e Calabria : Nella giornata di domani la perturbazione in azione ora sui settori centro-settentrionali della penisola, muoverà verso il Sud, coinvolgendo in particolar modo Sicilia e Calabria. Qui sono attese...

Allerta Meteo Estofex - forte Maltempo sullo Ionio : Calabria e Sicilia a rischio nubifragi - grandine - forte vento e tornado : Allerta Meteo – Anche oggi il maltempo continuerà ad influenzare parti di Calabria e Sicilia. Estofex (European Strom Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 1 per lo Ionio, principalmente per nubifragi e trombe marine. Livello 1 anche per il Mediterraneo sudorientale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento, tornado e nubifragi. Livello 1 per Belgio meridionale, Lussemburgo, Francia orientale, ...

Allerta Meteo della Protezione Civile - Maltempo al Sud Italia : temporali su Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Proviene dal Nord Africa la perturbazione che oggi continuerà a determinare condizioni di tempo instabile sulle nostre regioni meridionali, in particolare sui settori ionici di Sicilia e Calabria dove sono attesi temporali. Domani l’instabilità insisterà al Sud fino al pomeriggio quando si prevede che i fenomeni evolvano in attenuazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ...

Allerta Meteo Estofex - insiste il Maltempo al Sud : pericolo nubifragi in Sicilia e Calabria : Allerta Meteo – Continua il maltempo al Sud. Esposta ad un rischio particolarmente alto questa volta è la Sicilia orientale, per la quale Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 1 principalmente per nubifragi. Livello 1 anche per parti della Francia settentrionale e del Belgio meridionale per forti raffiche di vento. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 10 ...

Maltempo : tromba d'aria in Calabria - edifici danneggiati e alberi divelti : Come da previsione il Maltempo sta colpendo duro fra Sicilia e Calabria nella giornata odierna.? Nel primo pomeriggio l'instabilità ha originato un vortice in mare davanti alla costa tirrenica...

Maltempo in Calabria e Sicilia : vento forte nel Vibonese - allagamenti a Lipari : forte ondata di Maltempo nelle scorse ore tra Calabria e Sicilia. Raffiche di vento e piogge torrenziali hanno colpito Pizzo Calabro, nel Vibonese. Registrati disagi e danni in diversi edifici pubblici, compreso il Municipio e la vicina scuola dell’Infanzia di via Nazionale. Molti i tetti scoperchiati dalle tegole e numerose le chiamate ai vigili del fuoco. allagamenti segnalati anche a Vibo Valentia città, ma la situazione sta ora ...