L' instabilità della Spagna produce la rimonta dei sovranisti di Vox

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 10 novembre 2019) A febbraio, quando Pedro Sanchez portò il suo saluto al congresso dei socialisti europei a Madrid, il leader spagnolo era ancora la speranza indiscussa di una famiglia politica in crisi negli altri Stati membri e i nazionalisti di Vox non erano considerati affatto una minaccia. E infatti alle politiche di aprile sono andati poco oltre il 10 per cento, alle europee ancora peggio: poco sopra il 6 per cento, solo 4 seggi per loro al Parlamento europeo. La nuova tornata elettorale di oggi invece ha un solo vincitore, pur senza la possibilità di formare un governo: Santiago Abascal, leader di Vox, il nuovo partito dell’ultradestra spagnola sale al 14 per cento conquistando 46 seggi, il doppio rispetto a sei mesi fa (se i primi dati saranno confermati).E’ un problema per laprogressista. E’ un ulteriore campanello d’allarme per l’Europa, dopo ...

